المغرب يحقق رقماً عالمياً في الانتصارات المتتالية

حقق المنتخب المغربي رقماً قياسياً عالمياً بـ16 انتصاراً دولياً متتالياً عقب فوزه على الكونغو (1-0)، أول من أمس، ضمن تصفيات كأس العالم 2026 في الرباط.

وسجّل مهاجم فنربهتشه التركي يوسف النصيري هدف المباراة الوحيد بعد مرور ساعة من عمر اللقاء الذي كان هامشياً لمنتخب «أسود الأطلس» بعدما سبق أن ضمن تأهله إلى النهائيات قبل 10 أيام بفوزه الساحق على النيجر بخماسية.

وجاء في الحساب الرسمي للمنتخب المغربي على منصة «إكس»، «رقم قياسي تاريخي.. منتخبنا الوطني يحقق إنجازاً غير مسبوق بـ16 انتصاراً متتالياً»، مضيفاً «أسود لا يُقهَرون».

وكان المغرب، أول منتخب إفريقي يضمن مشاركته في مونديال 2026.