خالد عيسى.. أقل لاعبي «الأبيض» تقييماً في مباراة قطر

حصل حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم، خالد عيسى، على أقل تقييم بين لاعبي الأبيض في المباراة الحاسمة أمام قطر والتي جرت أول من أمس، وانتهت بخسارة المنتخب 1-2 في الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وحسب موقع «FotMob» المتخصص في الإحصائيات العالمية للاعبين والأندية، فقد بلغ تقييم خالد عيسى 4.4 درجات فقط من 10، ليكون الأقل بين جميع لاعبي المنتخب في تلك المباراة.

وكان حارس مرمى المنتخب الوطني قد تعرض لانتقادات حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من مشجعين محليين، اذ حملوه مسؤولية الخسارة من قطر وضياع فرصة التأهل بشكل مباشر إلى مونديال 2026، بسبب الخطأ الفادح الذي ارتكبه وتسبب في الهدف الثاني الذي سجله العنابي، عبر لاعبه بيدرو ميغل، في الدقيقة 74، بسبب خروجه الخاطئ من مرماه.

في حين سجل خالد عيسى رقما مميزا خلال ظهوره في مباراة عُمان الأولى بملحق التصفيات قدره الموقع بـ7.2 بعدما تصدى بشكل مميز لأكثر من لعبة كانت حاسمة في توجيه النتيجة لمصلحة الأبيض الذي فاز 2-1.

وحصل أكثر من لاعب بديل ممن شارك في الشوط الثاني بمباراة قطر على تقييمات أعلى من التي حصل عليها اللاعبين الاساسين، فنال فابيو ليما 8.8، بينما حصل سلطان عادل، الذي سجل هدف الأبيض الوحيد على 7.6.

ولم يبرز أي من اللاعبين الأساسيين بمستوى لافت خلافا لما كان متوقعا، اذ تراوح تقييم اللاعبين ما بين 6 إلى 6.7، في إشارة واضحة إلى انخفاض معدلات عطاءات اللاعبين في مباراة قطر، ما تسبب في عدم العودة من الدوحة ببطاقة الترشح للمونديال.

من جانب أخر أبرز موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تقريرا مطولا عن مباراة الإمارات وقطر، أكد من خلاله أن «العنابي» حصل على بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين انتقل المنتخب الإماراتي لخوض الملحق الآسيوي أمام ثاني المجموعة الثانية منتخب العراق، من أجل تحديد الفريق المتأهل إلى الملحق العالمي.

وأكد التقرير الذي نشره الاتحاد القاري عبر موقعه على الانترنت، أن «الأبيض» تفوق في معدل الاستحواذ، بواقع 59% مقابل 41% للعنابي.

كما أظهرت الاحصاءات تفوق اجمالي تسديدات «الأبيض» بواقع 15 من بينهم أربع محاولات على المرمى، في حين سدد القطريون في سبع مناسبات من بينهم ثلاثة بين القائمين والعارضة.

كما بلغ اجمالي التمريرات الصحيحة لمنتخب الإمارات 346، مقابل 211 فقط لأصحاب الأرض، كما حصل الأبيض على ركنيتين، مقابل واحدة فقط للمنتخب القطري.

تقييم اللاعبين

خالد عيسى: 4.4

علاء الدين زهير: 6.7

بيمنتا: 6.5

كوامي: 6.1

روبن: 6

خيمينز: 5.9

يحي نادر: 6.8

ميلوني: 6.5

كايو لوكاس: 6.7

كايو كانيدو: 6.1

علي صالح: 6.2

تقييم البدلاء

فابيو ليما:8.8

حارب عبد الله: 6.2

أريك مينيزس: 6.4

سلطان عادل: 7.6

لوان بيريرا: 6.3