إطلاق أول فريق إماراتي للمشاركة في دوري أبوظبي للكريكت

أعلن اليوم عن إطلاق أول فريق بملكية إماراتية يشارك في دوري أبوظبي العالمي للكريكت، أطلق عليه اسم «Aspin Stallions» في خطوة تعد محطة جديدة في مسيرة الرياضة الإماراتية نحو العالمية، وتعبيراً عن روح الابتكار والفخر الوطني.

ويُعد دوري أبوظبي العالمي للكريكت، البطولة العالمية الوحيدة للكريكت بنظام العشر أشواط، والمعتمدة من المجلس الدولي للكريكت، ويُقام سنوياً في استاد زايد للكريكت بمشاركة نخبة من نجوم اللعبة حول العالم، ليجمع بين السرعة والإثارة ويقدم نموذجاً فريداً للترفيه الرياضي الحديث.

وعقد عضو المجلس الوطني الاتحادي، نائب الرئيس السابق لطيران الإمارات، أحمد خوري، مؤتمرا صحافيا للإعلان عن اشهار اسم الفريق الجديد، بحضور مؤسس ورئيس دوري أبوظبي العالمي للكريكت، الهندي شاجي، لاعلان كافة التفاصيل الخاصة بهذا الفريق ومشاركاته المستقبلية.

وقال أحمد خوري أن هذا الإعلان يأتي تماشياً مع رؤية الإمارات 2031 التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة في مختلف المجالات، واعداد فريقا يجسد طموح الإمارات في أن تكون لاعباً أساسياً على الساحة الرياضية الدولية، لا مجرد مشارك فيها.