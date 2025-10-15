«ترايثلون دبي T100».. خط النهاية في «ميدان» ومهرجان رياضي يحتفي بالحركة والصحة

تعكف اللجنة المنظمة لبطولة ترايثلون دبي T100، والمقرر أن يقام خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل، على انهاء كافة الترتيبات التنظيمية المتعلقة بالحدث والذي يشهد مشاركة نخبة من أبطال العالم في رياضة الترايثلون إلى جانب مئات المشاركين من مختلف فئات المجتمع، لتكون واحدة من أبرز محطات تحدي دبي للياقة 30×30 هذا العام.

وتُقام البطولة على مسار فريد يجمع بين روعة البحر وسحر المدينة، حيث ينطلق المشاركون من شواطئ «سنسيت بيتش» في جميرا 3، قبل أن يعبروا أبرز معالم دبي وصولاً إلى خط النهاية في مضمار ميدان، الذي سيكون مسرحاً لتتويج الفائزين في أجواء احتفالية مميزة.

ومع تزامن البطولة مع فعاليات تحدي دبي للياقة، ستتحول عطلة نهاية الأسبوع إلى مهرجان رياضي متكامل يحتفي بالصحة والنشاط، يتضمن عروضاً موسيقية حيّة، ومأكولات ومشروبات متنوعة، وأنشطة ترفيهية وعائلية تنظمها الجهات الشريكة.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة حضوراً جماهيرياً واسعاً، وسط أجواء تجمع بين الإثارة الرياضية والطابع الاحتفالي، لتؤكد مجدداً مكانة دبي كوجهة عالمية للرياضة ونمط الحياة الصحي.

وتحظى البطولة بدعم من مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومنظمة رياضي الترايثلون المحترفين، وتعد الجولة السابعة في سلسلة عالمية مرموقة شملت مدناً مثل سنغافورة، سان فرانسيسكو، فانكوفر، لندن، فرنسا، فالنسيا، ولاس فيغاس، على أن يُختتم الموسم في قطر يومي 12 و13 ديسمبر المقبل.

ويستمر التسجيل للمشاركة في المنافسات التي توفر خيارات متنوعة تناسب جميع المستويات، من الهواة إلى المحترفين، وتشمل:

- سباق الدواثلون للشركات 5 كلم جري، و 22 كلم دراجات، 5 كلم جري.

- سباق السرعة "سبرينت750 مترا سباحة، 20 كلم دراجات، 5 كلم جري.

- السباق الرئيس ترايثلون T100 لمسافة 100 كلم 2 كلم سباحة، 80 كلم دراجات، 18 كلم جري.