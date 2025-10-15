ليما: قدمنا كل ما لدينا.. وأعتذر لجماهيرنا الغالية

قدّم لاعب المنتخب الوطني، فابيو ليما، اعتذاره للجماهير الإماراتية بعد نهاية المباراة التي خسر فيها «الأبيض» أمام المنتخب القطري 1-2، أمس، وفقد خلالها فرصة التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم 2026، وانتقل لخوض ملحق آخر.

وقال ليما لـ«الإمارات اليوم»: «أود أولاً أن أعتذر لجماهيرنا الغالية على هذه النتيجة، فنحن جميعاً نشعر بخيبة أمل كبيرة، وندرك كم كان الجميع ينتظر منا تحقيق الفوز وإسعادهم».

وأضاف: «جمهور الإمارات يستحق منا الأفضل دائماً، ونحن ملتزمون بالعمل الجاد، لتصحيح المسار والعودة بقوة في المباريات المقبلة».

وأشار اللاعب إلى أن المنتخب قدّم كل ما لديه على أرض الملعب، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى المستوى المطلوب قائلاً: «قدمنا كل ما لدينا، لكن للأسف لم نصل إلى المستوى المطلوب، خصوصاً في الشوط الثاني. هذه الخسارة صعبة علينا جميعاً، وسنعمل على التعلم من أخطائنا لتقديم أداء أفضل في المباريات القادمة».

وختم ليما: «قدمنا شوطاً أول جيداً على المستويات كافة، وفرضنا أسلوبنا على مجريات اللعب، وبالأرقام كنا الطرف الأكثر استحواذاً، لكن الحظ لم يبتسم لنا في أكثر من فرصة للتسجيل، هذه هي حال كرة القدم، ونحن قادرون على النهوض في الملحق الآسيوي المتبقي».