كوزمين بعد الخسارة من قطر: كرة القدم أحياناً غير عادلة

أعرب مدرب المنتخب الإماراتي، الروماني أولاريو كوزمين، عن خيبة أمله الكبيرة بعد الخسارة أمام قطر 1-2 التي حرمت «الأبيض» من التأهل المباشر لكأس العالم 2026، مؤكداً أن فريقه سيطر على مجريات المباراة، لكنه لم يستفد من الفرص التي سنحت له.

وقال كوزمين في تصريحات صحافية: «نشعر بخيبة أمل كبيرة، لقد سيطرنا على المباراة، لكن كرة القدم أحياناً غير عادلة، في الشوط الأول كنا محايدين بعض الشيء، ومع ذلك تلقينا هدفين في الشوط الثاني من ركلتين حرتين، وهو أمر مؤسف».

وأضاف كوزمين: «لسوء الحظ لم نسجل، وعلينا الآن التفكير في الملحق لمحاولة العودة والتأهل. لدينا آمال كثيرة، ويجب أن نتقبل الوضع بكل وضوح».

وأشار إلى مشكلة احتساب الوقت بدل الضائع قائلاً: «هناك خيبة أمل أيضاً بسبب الوقت الإضافي، 15 دقيقة لم تتم إضافتها بشكل كامل، على سبيل المثال في مواجهة عُمان كان الوقت المخصص تسع دقائق، لكننا لعبنا 12 دقيقة».

وتطرق كوزمين إلى ظروف المباراة، قائلاً: «غير منصف، يجب أن تتاح لكل الفِرق الفرصة نفسها، لعبنا مباراتنا الثانية بعد ثلاثة أيام، بينما قطر حصلت على راحة ستة أيام، ولعبوا على ملعبهم بحضور 80% من الجمهور، ونحن النسبة الأقل، لكن للأسف فات الأوان، ولا فائدة من الحديث الآن».

وخاطب المدرب جماهير المنتخب الإماراتي، قائلاً: «أود أن أشكر جمهورنا على دعمهم، وأتمنى أن يتم التعامل بروح رياضية، فالتجاوز من كلا الجانبين غير مقبول، حتى جمهور قطر ألقى زجاجات مياه خلال المباراة، وهو أمر يجب تجنبه».

وكان كوزمين قد انطلق عقب نهاية المباراة، ليمنع لاعب «الأبيض» ماركوس ميلوني من الاشتباك مع لاعبين من قطر حاولوا الاحتفال بالتأهل أمام مقاعد بدلاء المنتخب، كما تدخل حارب عبدالله لمنع ميلوني من الأمر ذاته، لينسحب لاعبو المنتخب من أرضية الملعب من دون أن يتطور الموضوع لما هو أكثر من ذلك.

وسيطرت حالة من الحزن على لاعبي المنتخب الوطني عقب الخسارة من قطر وضياع فرصة التأهل مباشرة لكأس العالم 2026، بل انهمر في البكاء عدد منهم بعد ضياع الفوز.