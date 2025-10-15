الإمارات تستضيف الجولة الترويجية لكأس العرب

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب «قطر 2025»، استضافة الإمارات للجولة الترويجية لكأس البطولة، وذلك في ياس مول بأبوظبي، ودبي مول خلال الفترة من الخامس إلى التاسع من نوفمبر المقبل.

وإلى جانب الإمارات ستقام جولات للكأس في كلّ من السعودية، والبحرين، والكويت، وعُمان.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، إذ يشارك منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الثالثة.

وفي إطار الفعالية، سيتواجد فريق من اللجنة المحلية المنظمة في كل دولة لتسليط الضوء على البطولة، وتقديم معلومات وافية عنها، مع عرض الكأس لعامة الجمهور.