لوبيتيجي: أجمل إنجاز في مسيرتي

أعرب مدرب المنتخب القطري، الإسباني جولين لوبيتيجي، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز المهم على «الأبيض» الإماراتي، وتأمين التأهل المباشر لكأس العالم 2026، واصفاً هذه اللحظة بأنها واحدة من أجمل محطاته وإنجازاته في مسيرته التدريبية.

وقال المدرب الإسباني في المؤتمر الصحافي: «أشكر اللاعبين، وأهنئهم على مجهودهم الكبير، قدمنا مباراة كبيرة واستحققنا الفوز، هذه أول مرة تتأهل قطر عبر التصفيات، وهو إنجاز مختلف تماماً عن المشاركة عبر الاستضافة».

وأضاف جولين لوبيتيجي: «نعرف جيداً أن منتخب الإمارات فريق جيد، وقد فاز علينا مرتين في التصفيات السابقة بنتيجة (5-0) و(3-1)، لذلك ركزنا جيداً على هذه المباراة، وعلى الرغم من أن لديهم فرصتين مقابل فرصة واحدة لنا، استغلينا كل الفرص المتاحة»، وأشار: «كانت هناك بطاقة حمراء وهدف في مرمانا، إلا أن اللاعبين حافظوا على التركيز وروح الانتصار حتى النهاية، الجميع أدى ما عليه خلال الوقت بدلاً من الضائع رغم النقص العددي، لهذا أنا سعيد للغاية بما قدموه طوال المباراة عموماً، وفي تلك الدقائق المجنونة تحديداً».