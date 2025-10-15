5 مشاهد من انطلاق موسم كرة قدم الصالات.. أبرزها غياب الحمرية

انطلقت، أول من أمس، منافسات الموسم الجديد لكرة قدم الصالات، بإقامة ثلاث مباريات ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري، التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بمشاركة سبعة فِرَق هي: شباب الأهلي، ودبا الحصن، وخورفكان، وكلباء، والبطائح، واليرموك، وفريق الإقامة وشؤون الأجانب - دبي، فيما انسحب فريق الاتفاق من المشاركة هذا الموسم.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى عن فوز شباب الأهلي على اليرموك (5-2)، وتغلب البطائح على خورفكان (5-4)، بينما حقق كلباء فوزاً كبيراً على دبا الحصن بنتيجة (4-0).

ويتميّز الموسم الجديد بعدد من المشاهد الفنية والتنظيمية اللافتة:

1 - ثلاث بطولات رسمية

ينظم اتحاد كرة القدم هذا الموسم ثلاث بطولات في كرة الصالات وهي: كأس السوبر، ودوري الصالات، وكأس الإمارات، فيما تغيب بطولات الشباب والرديف للموسم الثاني على التوالي.

2 - غياب الحمرية ومليحة

تشهد النسخة الحالية غياب عدد من الفِرق البارزة التي شاركت في المواسم السابقة، أبرزها الحمرية ومليحة، بينما لاتزال أندية النصر والشارقة والظفرة خارج إطار المنافسة، منذ انسحابها قبل مواسم عدة، دون إعلان رسمي عن العودة.

3 - مشاركة «الإقامة وشؤون الأجانب - دبي»

يواصل فريق الإقامة وشؤون الأجانب - دبي مشاركته في دوري الصالات للموسم الثاني على التوالي، ويُعدّ إضافة فنية مهمة للبطولة، نظراً إلى ما يضمه من لاعبين مميّزين، ونتائجه الإيجابية في الموسم الماضي.

4 - مواجهة قوية مبكرة

وضعت قرعة الدوري فريقَي البطائح وخورفكان وجهاً لوجه في الجولة الافتتاحية، في مواجهة مثيرة انتهت بفوز البطائح (5-4)، وتُعدّ هذه المباراة من المواجهات الكبرى التي كانت تُقام عادة في مراحل متقدمة من البطولة.

5 - غياب جماهيري لافت

غابت الجماهير عن معظم مباريات الجولة الأولى، إذ لم يحضر سوى عدد قليل من المشجعين، على عكس المواسم الماضية التي شهدت حضوراً أكبر، خصوصاً في قمم مثل مباراة البطائح وخورفكان، وهو ما يستدعي دراسة أسباب هذا التراجع.