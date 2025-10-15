6 لاعبين يُمثّلون «دراجات الإمارات» في الألعاب الآسيوية

أعلن اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، أمس، مشاركة ستة لاعبين ولاعبات يُمثّلون منتخب الإمارات في منافسات دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقررة في العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وتضم القائمة معضد المشغوني، وعبدالله الهاشمي، وسلطان الحمادي، وفلاح النعيمي، وملك زاده، وعفراء المنهالي، بينما يضم الجهاز الفني والإداري المدرب أحمد المري، والمدربة سناء المرداسي، ومدير المنتخبات الوطنية محمد بن شفيع.