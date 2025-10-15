100 رامية في بطولة حمدان بن زايد للرماية

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة حمدان بن زايد للرماية، فئة بندقية «سكتون 0.22» في نسختها الخامسة، مشاركة أكثر من 100 رامية ضمن منافسات فئة السيدات في نادي الظفرة للرماية، وتقام البطولة التي ينظمها نادي الظفرة للرماية في مدينة زايد، لفئتي الرجال والسيدات والناشئين والناشئات، وتستمر حتى السادس من ديسمبر المقبل، بإجمالي جوائز مالية يتجاوز مليون درهم، بمشاركة كبيرة للمواطنين والمقيمين من مختلف الفئات العمرية.

وأكّدت اللجنة في بيان أمس، تصدر الرامية فاطمة خالد حمد ضحيان المنهالي المنافسات حتى الآن مع بدء العد التنازلي لتتويج الفائزات بالمراكز الأولى السبت المقبل في نادي الظفرة للرماية، وسط مستويات مميّزة من جميع المشاركات، من بينهن طالبات كليات التقنية العليا.

وكشفت عن إقبال كبير على المشاركة في الفعاليات المصاحبة للبطولة، والتي تتضمن بطولة لكرة القدم، وبطولة بادل تنس، إلى جانب مسابقة مخصصة لأصحاب الهمم.

