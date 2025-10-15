خيبة أمل كبيرة.. ومُلحق آخر في انتظارنا

تبدّد حلم المنتخب الوطني لكرة القدم في بلوغ نهائيات كأس العالم 2026 بشكل مباشر، بعد خسارته المؤلمة أمام نظيره القطري 2-1، في المواجهة الحاسمة التي جمعت المنتخبين، أمس، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الملحق الآسيوي.

وسيتوجب على «الأبيض» أن يسلك طريقاً أطول وأصعب نحو المونديال، إذ سيخوض ملحقاً إقليمياً جديداً، يواجه خلاله صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية ضمن مباراتين فاصلتين تُقامان في نوفمبر المقبل، من أجل بلوغ الملحق العالمي الذي يحدد آخر المقاعد المؤهلة إلى كأس العالم.

وقدّم المنتخب الوطني أداء منضبطاً في بداية اللقاء، وظهرت بوضوح بصمة المدرب أولاريو كوزمين، الذي تعامل بشكل مقبول نسبياً مع مجريات المباراة، معتمداً على تنظيم دفاعي متماسك، للحد من الاندفاع الهجومي المتوقع لأصحاب الأرض.

وعلى الرغم من الضغط القطري، فإن الدفاع الإماراتي كان صلباً، ولم يُسجَّل عليه سوى هفوة واحدة إثر تسديدة من لاعب المنتخب القطري محمد مناعي داخل المنطقة، إلا أن الحارس خالد عيسى تألق في إبعادها ببراعة، محافظاً على نظافة شباكه.

واستعاد «الأبيض» شخصيته وكشف عن وجه مغاير، حيث تقدم تدريجياً نحو مرمى محمود أبوندى، الذي اضطر إلى التدخل لإبعاد تسديدة قوية من نيكولاس خيمينيز في الدقيقة 12.

وشهدت الدقيقة 14 أخطر فرص المنتخب الإماراتي برأسية لوكاس بيمينتا، إلا أن الكرة مرّت بمحاذاة القائم، لتضيع فرصة هدف محقق.

وحاول «العنابي» أن يستعيد زمام المبادرة بعد الضغط الإماراتي، فقاد أكرم عفيف هجمة سريعة من الجهة اليسرى، ومرّر كرة عرضية متقنة وصلت إلى كريم بوضياف المتمركز أمام المرمى مباشرة، لكن الحظ وقف إلى جانب الحارس خالد عيسى، فمرت الكرة إلى خارج الملعب «26».

وغلب الحذر المبالغ فيه على أداء الفريقين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، إذ بدا واضحاً تخوف كل طرف من تلقي هدف قد يُعقّد مهمته في اللقاء، لينتهي الشوط الأول من دون أهداف.

ومع انطلاق الشوط الثاني، لم يُمهل المنتخب القطري نظيره الإماراتي فرصة لإعادة ترتيب صفوفه، إذ نجح في خطف هدف التقدم مبكراً عند الدقيقة 49، عندما أرسل أكرم عفيف كرة عرضية متقنة من ضربة ثابتة، ارتقى لها بوعلام خوخي دون رقابة دفاعية، ووضعها برأسه في شباك خالد عيسى، معلناً تقدم «العنابي».

وحاول المدرب أولاريو كوزمين تعديل الكفة سريعاً بعد الهدف القطري، فرمى بأولى أوراقه الهجومية، حين دفع بلاعب الوسط لوان بيريرا بديلاً لعلاء الدين زهير، في خطوة هدفت إلى تنشيط وسط الملعب وتعزيز النزعة الهجومية.

ونقل المدرب كوزمين، ميلوني إلى الجهة اليمنى، وهو التبديل الذي منح «الأبيض» دفعة جديدة، وكاد لوكاس بيمينتا أن يعيد المباراة إلى نقطة البداية بعدما وجد نفسه في وضع مثالي داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع القطري تدخّل في اللحظة الأخيرة وأبعد الكرة قبل أن تهز الشباك.

وعادت شباك خالد عيسى لتستقبل هدفاً آخر، بعد أن أرسل أكرم عفيف كرة عرضية أخطأ الحارس خالد عيسى في تقديرها، ليُسكنها بيدرو ميغيل في المرمى «74».

واستفاد «الأبيض» من حالة النقص العددي التي حلّت بمنتخب قطر، بعد طرد طارق سلمان لتلقيه البطاقة الحمراء مباشرة، لينجح سلطان عادل في تقليص الفارق بتسديدة أرضية خدعت الحارس القطري وسكنت على يمينه «90+8» قبل أن تنتهي المباراة بفوز المنتخب القطري 2-1.