تأهل نيجيريا والكاميرون إلى ملحق تصفيات إفريقيا

أبقى منتخب نيجيريا على حظوظه قائمة في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، على الرغم من فشله في تصدر مجموعته بمرحلة التصفيات. وفاز منتخب نيجيريا، مساء أمس، على ضيفه بنين (4-صفر)، ليضمن الترشح ضمن أفضل منتخبات تحتل المركز الثاني عبر مجموعات التصفيات التسع. ويتأهل متصدرو المجموعات بشكل مباشر إلى نهائيات البطولة، بينما يلعب أصحاب المركز الثاني في دور الملحق الذي يقام بنظام خروج المغلوب عبر مباراتين (نصف نهائي ثم نهائي).

وينضم منتخب نيجيريا إلى نظيره الكاميروني الذي احتل وصافة المجموعة الرابعة برصيد 19 نقطة خلف منتخب الرأس الأخضر الذي تأهل أول من أمس، فيما كان لفارق الأهداف دور في حسم تأهل الكاميرون إلى الملحق.