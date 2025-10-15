للمرة السابعة.. الأخضر السعودي يزهو في المونديال

تأهل منتخب السعودية الى نهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم، بعد تعادله السلبي أمام العراق ليتصدر المجموعة الثانية في ختام منافسات الملحق الآسيوي، وهي المرة السابعة التي يبلغ فيها الاخضر السعودي المونديال بعد نسخ أعوام 1994، 1998، 2002، 2006، 2018 و2022.

وتصدر منتخب السعودية منافسات المجموعة برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الاهداف عن العراق الذي حلّ ثانيا وسيخوض مواجهة فاصلة أمام الإمارات وصيفة المجموعة الاولى لتحديد المتأهل بينهما الى الملحق العالمي.