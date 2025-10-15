رسمياً.. منتخب الإمارات يواجه العراق في الملحق الآسيوي الثاني

يواجه منتخب الإمارات نظيره العراقي خلال الملحق الآسيوي الثاني في الطريق إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وحدد الاتحاد الآسيوي موعد مباراتي الذهاب والإياب يومي 13 و18 نوفمبر المقبل، والمتأهل بين "الأبيض" و"أسود الرافدين" سينتقل لخوض الملحق العالمي الذى يتكون من ستة منتخبات ليصعد منهم آخر منتخبين إلى المونديال.

ووفقا للنظام الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيتأهل إلى الملحق العالمي ست منتخبات، سيُعفى المنتخبان الأعلى تصنيفا وفق الإحصاء الصادر من "فيفا" عن شهر فبراير المقبل من خوض مباريات المرحلة الأولى، والتي سيلعب خلالها أربع منتخبات مع بعضهم البعض ليتأهل منتخبان لمواجهة نظيريهما صاحبا أعلى تصنيف من مباراة واحدة أيضا يتأهل خلالها منتخبان ليُكملا المنتخبات الـ48 التي ستتأهل للنهائي كأس العالم.

ويقضي نظام الاتحاد الدولي، أن يلتقي في المرحلة الأولى من التصنيف العالمي صاحب التصنيف الثالث مع صاحب التصنيف السادس، ليلعب الفائز منهما مع المنتخب صاحب أعلى تصنيف، بينما يُلاقي صاحب التصنيف الرابع مع صاحب التصنيف الخامس، ليصعد الفائز لمواجهة صاحب ثاني أعلى تصنيف.

وكانت الامارات قد فرطت في فرصة ذهبية لبلوغ نهائيات كأس العالم بالخسارة أمام قطر 1-2، في وقت كان يكفيها التعادل أو الفوز في تلك المباراة، بينما فشل العراق في تحقيق الفوز على السعودية التي تأهلت بعدما تساوت مع الأخضر في نفس عدد رصيد النقاط ولكل منهما أربع نقاط، ولكن السعودية تفوقت بفارق الأهداف.