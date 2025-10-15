16 بحاراً يُمثّلون فريق أبوظبي للشراع الحديث في عُمان

أعلن فريق أبوظبي للشراع الحديث، اعتماد مشاركة 16 بحاراً في منافسات «أسبوع المصنعة» للإبحار الشراعي، في سلطنة عُمان، الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 21 الجاري.

يشارك في منافسات البطولة التي تنظمها مؤسسة عُمان للإبحار، بإشراف الاتحاد العُماني للإبحار الشراعي، 100 بحار من مختلف دول العالم.

وينافس فريق أبوظبي في أربع فئات رئيسة، هي: الأوبتيمست للناشئين، والأوبتيمست للصغار، والإلكا 4، والإلكا 6، بإشراف أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، إضافة إلى المدربين باتريك لوتومسكي، وأحمد تارهان، ونجيب خان، والإداري خليفة السعدي.

وتتألف قائمة الفريق من عبدالرحمن البحري، واليازية الحمادي، وزايد الحوسني، وحمد المهيري، وذياب المهيري، وراشد النيادي، وخليفة الرميثي، ومروة الحمادي، وعبدالله المهيري، وسيف الزعابي، وعبدالله الزبيدي، ومحمد الحمادي، وذياب الحوسني، وعبدالله النيادي، وتوبراك كاليجيان، وسيمون هاريستوف.

من جانبه، أكّد مدير أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، خليفة السويدي، أن المشاركة ضمن الخطة الاستراتيجية، لإعداد جيل جديد من البحارة، وصقل مهاراتهم في المنافسات الدولية، والمنافسة على الميداليات الذهبية.