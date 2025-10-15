راشد المهيري بطل سباق التحمل في بطولة الاتحاد الدولي

تُوّج البطل الإماراتي راشد محمد عتيق المهيري، بلقب بطل العالم في سباق التحمل ببطولة الاتحاد الدولي للفروسية للتحمل، التي أُقيمت أخيراً في مدينة بوفتيه الرومانية، بعد أن قطع مسافة 126 كيلومتراً بنجاح باهر، ليُعزّز من مكانة الإمارات العالمية في رياضة التحمل.

بدأ راشد مسيرته في هذه الرياضة عام 2021 عندما كان في الـ16 من عمره، وشارك منذ ذلك الحين في العديد من السباقات داخل الدولة وخارجها، محققاً نتائج متميّزة، والعديد من المراكز المتقدمة.

وفي حديثه عن رحلته مع رياضة الفروسية، قال راشد في تصريحات صحافية: «أحببت الخيول منذ طفولتي، ولا أستطيع أن أتخيل حياتي بدونها، كانت الفروسية دائماً جزءاً من شخصيتي، ومع مرور الوقت، رغبت في الارتقاء بها إلى المستوى الاحترافي».

وعن لحظة فوزه، قال: «كان شعوراً لا يوصف. عبور خط النهاية ومعرفة أنني أصبحت بطل العالم كان حلماً تحقق. بالنسبة لي، الفوز لا يتعلق فقط بالميدالية، بل هو ثمرة سنوات من الجهد، والانضباط، والتدريب الطويل، والدعم من عائلتي وفريقي ووطني، إنها لحظة ستبقى خالدة في ذاكرتي».