4 عوامل فنية وراء خسارة شباب الأهلي في افتتاح «سلة سوبر غرب آسيا»

أسهمت أربعة عوامل فنية في تفوق اتحاد جدة السعودي على مضيفه شباب الأهلي، بنتيجة 94-88 وبفارق ست نقاط، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في دبي، ضمن افتتاح منافسات المجموعة الأولى من دوري «سوبر غرب آسيا» لكرة السلة عن المنطقة الخليجية.

وبرز من بين هذه العوامل، النسبة المرتفعة في التصويب من خارج القوس (الرميات الثلاثية)، إلى جانب تألق دكة البدلاء التي أسهمت في 21 نقطة.

وشكّلت المباراة فرصة لرد الاعتبار بالنسبة لاتحاد جدة، بعد خسارته في نهائي المنطقة الخليجية من نسخة الموسم الماضي أمام شباب الأهلي، الذي فاز ذهاباً في دبي (90-89)، ثم جدد انتصاره إياباً في جدة بنتيجة (90-83).

واعتمد فريق الاتحاد في الربع الأخير على الثلاثي مثنى المرواني، وناصر عيسى، وإريك نيل، لينجح في قلب تأخره بثلاث نقاط إلى التقدم (79-69) قبل خمس دقائق من النهاية، مستفيداً من الزخم الهجومي عبر الرميات الثلاثية، ونجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية وتصدر المجموعة.

وترصد «الإمارات اليوم» العوامل الفنية الأربعة التي منحت اتحاد جدة التفوق:

1- الصفقات الجديدة

أظهرت صفقات اتحاد جدة فاعلية أكبر مقارنة بنظيرتها في شباب الأهلي، خصوصاً في التصويب من خارج القوس، حيث سجل لاعبو الفريق السعودي 10 رميات ثلاثية ناجحة بنسبة نجاح بلغت 31.3%، نصفها من توقيع الوافد الأميركي الجديد جاريك إيدي الذي انضم في سبتمبر الماضي. في المقابل، اكتفى محترف شباب الأهلي الجديد أتور ماجوك، رغم خبرته، بتسجيل ست نقاط فقط.

2- البدلاء

لعب البدلاء دوراً محورياً في فوز الاتحاد، بتسجيلهم 26 نقطة مقابل 17 نقطة فقط لبدلاء شباب الأهلي.

كما أسهم البدلاء في إراحة اللاعبين الأساسيين في أوقات حرجة، مع تأكيد جاهزيتهم، خصوصاً في الدقائق الحاسمة.

3- الهجوم الخاطف

نجح لاعبو الاتحاد في استغلال ثماني محاولات ناجحة لقطع الكرة وتحويلها إلى 22 نقطة من الهجوم الخاطف، مقارنة بـ19 نقطة فقط لشباب الأهلي الذي اكتفى بخمس محاولات لقطع الكرات.

4- الصلابة الدفاعية

رغم تقارب الفريقين في إجمالي الريباوند (الكرات المرتدة)، فإن لاعبي الاتحاد أظهروا صلابة دفاعية أكبر، بتحقيقهم 29 من «الريباوند» الدفاعي مقابل 25 فقط لشباب الأهلي، ما منحهم فرصة لشن هجمات مرتدة فاعلة، خصوصاً في اللحظات الأخيرة من اللقاء.