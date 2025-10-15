إعلان مسار جديد لبطولة «ترايثلون دبي T100»

أعلنت اللجنة المنظمة لترايثلون دبي (T100)، انطلاق البطولة هذا العام على مسار جديد يمر بعدد من أبرز معالم دبي الأيقونية، انطلاقاً من شاطئ «سنسيت بيتش» في جميرا 3، مروراً بمضمار ميدان، وصولاً إلى خط النهاية عند برج خليفة.

وتُقام البطولة خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل بدعم من منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين، ومجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ضمن فعاليات «تحدي دبي للياقة 30×30»، لتعزيز نمط الحياة وتحفيز أفراد المجتمع على المشاركة في الأنشطة الرياضية.

وتوفّر البطولة خيارات متنوعة تتيح للجميع المشاركة، بغض النظر عن مستوى اللياقة البدنية، حيث يشهد يوم السبت 15 نوفمبر المقبل إقامة سباق الدواثلون للشركات (5 كيلومترات جرياً، و22 كيلومتراً درّاجات، و5 كيلومترات جرياً)، وسباق السرعة «سبرينت» للمبتدئين (750 متراً سباحة، و20 كيلومتراً درّاجات، و5 كيلومترات جرياً)، فيما يُقام السباق الرئيس «ترايثلون T100» يوم الأحد 16 نوفمبر، لمسافة 100 كيلومتر، وكيلومترين سباحة، و80 كيلومتراً درّاجات، و18 كيلومتراً جرياً.

ويعود «سباق الموسيقى» ضمن فعاليات يوم السبت، ليقدّم تجربة رياضية ترفيهية على مسافة (5 كيلومترات)، ويستهدف جميع الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية.

من جانبه، أكّد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، أن البطولة تعكس رؤية دبي في جعل الرياضة جزءاً أساسياً من حياة المجتمع، إذ تجمع بين المنافسات الدولية والفعاليات المجتمعية، بما يُعزّز مكانة الإمارة وجهةً رائدةً للرياضة والصحة عالمياً، ويشجّع الأفراد على تبني نمط حياة نشط.

بدوره، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، أن البطولة تُبرز الطاقة الإيجابية التي تميّز دبي وتضع معالمها الأيقونية على خريطة الرياضة العالمية، مشيراً إلى أن تنظيم الحدث ضمن تحدي دبي للياقة يمنحه بُعداً إضافياً، يعكس التزام الإمارة بتعزيز مفاهيم الصحة والرفاهية المجتمعية.