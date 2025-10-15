ليما يعتذر لجماهير الإمارات: المنتخب قدّم كل ما لديه على أرض الملعب

قدّم لاعب المنتخب الوطني، فابيو ليما، اعتذاره للجماهير الإماراتية بعد نهاية المباراة التي خسر فيها «الأبيض» أمام المنتخب القطري 1-2، الثلاثاء، وفقد خلالها فرصة التأهل ماشرة لنهائيات كأس العالم 2026، وانتقاله لخوض ملحق آخر.

وقال ليما لـ«الإمارات اليوم»: «أود أولاً أن أعتذر لجماهيرنا الغالية على هذه النتيجة، فنحن جميعًا نشعر بخيبة أمل كبيرة، وندرك كم كان الجميع ينتظر منا تحقيق الفوز وإسعادهم».

وأضاف: «جمهور الإمارات يستحق منا الأفضل دائمًا، ونحن ملتزمون بالعمل الجاد لتصحيح المسار والعودة بقوة في المباريات المقبلة».

وأشار اللاعب إلى أن المنتخب قدّم كل ما لديه على أرض الملعب، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى المستوى المطلوب قائلاً: «قدمنا كل ما لدينا، لكن للأسف لم نصل إلى المستوى المطلوب اليوم، خصوصًا في الشوط الثاني. هذه الخسارة صعبة علينا جميعًا، وسنعمل على التعلم من أخطائنا لتقديم أداء أفضل في قادم المباريات».

وختم ليما: «قدمنا شوطًا أول جيدًا على كافة المستويات، وفرضنا أسلوبنا على مجريات اللعب، وبالأرقام كنا الطرف الأكثر استحواذًا، لكن الحظ لم يبتسم لنا في أكثر من فرصة للتسجيل. هذا هو حال كرة القدم، ونحن قادرون على النهوض في الملحق الآسيوي المتبقي».