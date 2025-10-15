حكم مباراة الإمارات وقطر.. "ضاع" الوقت بدل الضائع



أثار الحكم الأوزبكي تانتشاف، غضب الجمهور الإماراتي خلال في نهاية المباراة التي جمعت المنتخب الوطني مع نظيره القطري اليوم الثلاثاء ضمن ختام تصفيات ملحق آسيا المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز قطر 2-1 وتأهلها مباشرة إلى المونديال، بينما يحتاج منتخب الإمارات لمواصلة مسيرته في التأهل عبر ملحق اضافي.

ورغم أن الشوط الأول مرّ بهدوء نسبي دون أخطاء مؤثرة، واكتفى الحكم بإنذار وحيد عند الدقيقة 32 للاعب القطري محمد مناعي بعد تدخل عنيف على علي صالح، فإن النصف الثاني من المباراة حمل ملامح التوتر، حيث تكررت التوقفات نتيجة رمي عبوات المياه من المدرجات واحتجاجات متبادلة بين اللاعبين.

وفي الدقيقة 87 بدأ الجدل التحكيمي بعدما اشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه اللاعب القطري طارق سلمان بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR)، إثر تدخل عنيف مع لاعب الإمارات إيريك، وذلك بعد الرجوع لتقنية (فار).

كما احتسب الحكم 15 دقيقة وقتاً بدلاً من الضائع للمباراة، تخللها إضاعة وقت من لاعبي قطر دون ان يحتسب الحكم أي وقت إضافي آخر لينهي المباراة مع الثانية الأخيرة للوقت الاضافي، وسط احتجاج جمهور الامارات الذي كان يطالب باحتساب ذلك الوقت خصوصاً ان "الأبيض" كان بأمكانه تسجيل هدف التعادل.