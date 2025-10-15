كوزمين يعلق على خسارة منتخب الإمارات أمام قطر: كرة القدم «غير عادلة»

أعرب مدرب المنتخب الإماراتي، الروماني أولاريو كوزمين، عن خيبة أمله الكبيرة بعد الخسارة أمام قطر، التي حرمت «الأبيض» من التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026، مؤكداً أن فريقه سيطر على مجريات المباراة، لكنه لم يستثمر الفرص المتاحة.

وقال كوزمين في تصريحاته الصحافية: «نشعر بخيبة أمل كبيرة، لقد سيطرنا على المباراة، لكن كرة القدم أحياناً غير عادلة.. في الشوط الأول كنا متحفظين بعض الشيء، ومع ذلك تلقينا هدفين في الشوط الثاني من ركلتين حرتين، وهو أمر مؤسف».

وأضاف المدرب الروماني: «لسوء الحظ لم نسجل، وعلينا الآن التفكير في الملحق لمحاولة العودة والتأهل. لدينا آمال كبيرة، ويجب أن نتقبل الوضع بكل وضوح».

وأشار كوزمين إلى مشكلة احتساب الوقت بدل الضائع قائلاً: «هناك خيبة أمل أيضًا بسبب الوقت بدل الضائع، فالـ 15 دقيقة لم تُحتسب بالكامل. على سبيل المثال، في مواجهة عُمان كان الوقت المخصص 9 دقائق، لكننا لعبنا 12 دقيقة».

وتطرّق كوزمين إلى ظروف المباراة قائلاً: «الأمر غير منصف، إذ يجب أن تتاح لجميع الفرق الفرصة نفسها. لعبنا مباراتنا الثانية بعد ثلاثة أيام فقط، بينما حصلت قطر على راحة لمدة ستة أيام، كما لعبت على أرضها وبين جماهيرها التي شكّلت نحو 80% من الحضور. كنا النسبة الأقل، لكن للأسف فات الأوان ولا جدوى من الحديث الآن».

وخاطب المدرب جماهير المنتخب الإماراتي قائلاً: «أود أن أشكر جمهورنا على دعمهم، وأتمنى أن يسود التعامل بروح رياضية، فالتجاوز من كلا الجانبين غير مقبول. حتى جمهور قطر ألقى زجاجات مياه خلال المباراة، وهو أمر يجب تجنبه».

وكان كوزمين قد اندفع عقب نهاية المباراة ليمنع لاعب «الأبيض» ماركوس ميلوني من التشابك مع لاعبين قطريين حاولوا الاحتفال بالتأهل أمام مقاعد بدلاء المنتخب. كما تدخل حارب عبد الله للسبب ذاته، لينسحب لاعبو المنتخب من أرضية الملعب دون أن يتطور الموقف إلى ما هو أكثر من ذلك.

وسيطر الحزن على لاعبي المنتخب الوطني عقب الخسارة أمام قطر وضياع فرصة التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026، حيث انهمر عدد منهم في البكاء بعد ضياع الفوز.