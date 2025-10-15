خالد عيسى في مرمى الانتقادات بعد خسارة "الأبيض" أمام قطر

شهدت منصة "إكس" تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور الإماراتي، عقب خسارة المنتخب الإماراتي أمام نظيره القطري بنتيجة 1-2، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ورغم الدعم الكبير الذي سبق المباراة تحت وسم #حلم_وطن، سرعان ما تحوّل التفاعل إلى موجة من خيبة الأمل والحسرة، مع تحميل البعض الحارس خالد عيسى جزءاً كبيراً من المسؤولية عن الخسارة، لا سيما بعد الهدف الثاني الذي أثار الجدل بين الجماهير.

خالد عيسى.. من بطل مباراة عمان إلى المتهم في خسارة قطر

جاءت الكثير من التعليقات مركّزة على تراجع أداء الحارس مقارنة بمباراة عمان، حيث كتب المتابع ناصر عيسى:

"مباراة عمان خالد عيسى الأفضل، مباراة قطر خالد عيسى الأسوأ."

أما المتابع سيف، فعبّر عن خيبة أمله قائلاً:

"خالد عيسى كنت بتدخل التاريخ من أوسع أبوابه… غلطتك في الهدف الثاني خذلتنا، وهذي الصورة ما بتنمحي من ذاكرتنا."

من جهته، كتب الفردان:

"حرام عليك تغلط في مباراة اليوم… للأسف سقوط كبير لخالد عيسى."

وغرّد أبو سعود قائلاً:

"معوضين خير… وخالد عيسى أحد أسباب الخسارة، لا هو اللي صدّها ولا اللي جلس بالمرمى."

نهاية مسيرة خالد عيسى

بعض الجماهير رأت أن هذه المباراة قد تكون نقطة نهاية في مسيرة الحارس خالد عيسى، حيث كتب بن صقر:

"شكراً خالد عيسى، مسيرة خالدة في تاريخ الكرة الإماراتية… يبدو أنها نهاية القصة. كنا نتمناها لك نهاية خاصة ولكنك لم تكن في الموعد."

أما عادل المرزوقي، فحمّل المسؤولية للحارس والمدرب معاً، مغرداً:

"فرق الهدفين برقبة كوزمين وبعده خالد عيسى!!"

تحكيم وجدل

إلى جانب الانتقادات الفردية، أشار بعض المشجعين إلى أن التحكيم والظروف المحيطة لعبت دوراً في الخسارة، حيث كتب عبد الحصني:

"تحكيم سيئ… كل الظروف ضدنا، وطبعاً خالد عيسى دمر كل شي وعطاهم الفوز."

فيما غرّد أحمد قائلاً:

"#خالد_عيسى سبحان الله أنا الوحيد اللي ما اقتنعت فيه! دايم يطلع من مرماه وأخطاؤه كارثية."

رغم حزن الجماهير، ظلّت بعض الأصوات تدعو إلى التماسك ودعم المنتخب في المرحلة المقبلة، في وقتٍ ينتظر فيه الشارع الرياضي مراجعة شاملة لمسيرة التصفيات، خاصة بعد ضياع فرصة المنتخب بالتأهل المباشر إلى المونديال.