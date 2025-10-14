4 تغييرات في تشكيلة منتخب الإمارات بمواجهة قطر

أجرى مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الروماني، أولاريو كوزمين، أربع تعديلات على التشكيلة التي ستواجه قطر مساء اليوم في المواجهة الحاسمة من تصفيات الملحق الأسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وزج كوزمين، بالمدافع، علاء الدين زهير في مركز الظهير الأيمن على حساب ميلوني، والذي سيلعب في خط الوسط، كما أشرك المدرب يحي نادر في مركز لاعب الوسط المدافع، وعلي صالح في الجهة اليسرى، وكايو كانيدو كرأس حربة.

وجاءت تشكيلة الأبيض على النحو التالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: علاء الدين زهير – بيمنتا- كوامي – روبن

خط الوسط: خيمينز- يحي نادر- ميلوني

خط الهجوم- كايو لوكاس- كايو كانيدو- علي صالح

ويحتاج المنتخب الوطني للفوز أو التعادل أمام قطر للاستمرار لبلوغ نهائيات كأس العالم 2026 بشكل رسمي