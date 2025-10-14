قطر إلى كأس العالم.. وفرصة الأبيض الإماراتي «تزداد صعوبة» (فيديو)

خسر المنتخب الإماراتي أمام نظيره القطري 1-2، اليوم الثلاثاء، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، وفقد فرصة التأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما حجز "العنابي" مقعده في المونديال للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2022 على أرضه.

وتأخر منتخب الإمارات بهدفين في الشوط الثاني عبر خوخي علام في الدقيقة (48)، وبيدرو ميغيل (74)، فيما جاء هدف تقليص الفارق عن طريق سلطان عادل (90+8).

وشهدت المباراة إهدار "الأبيض" فرصاً خطرة كثيرة على الرغم من لعب المنتخب القطري بـ10 لاعبين لأكثر من 10 دقائق إثر طرد لاعبه طارق سلمان بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد عودة الحكم الأوزبكي إلغير تانتشاف لتقنية الفيديو (الفار).

وعلى الرغم من الخسارة إلا أن "الأبيض" يمتلك فرصة إضافية عبر الملحق الآسيوي الثاني لمواصلة البحث عن حلم الصعود لكأس العالم، الذي تأخر 35 سنة منذ التأهل الأول في مونديال "إيطاليا 1990".

وسيواجه المنتخب الإماراتي نظيره العراقي الذي حل ثانياً في مجموعته خلف الأخضر السعودي الذي ضمن التأهل رسمياً للمونديال بانتهاء مواجهتهما الثلاثاء بالتعادل السلبي، وحدد الاتحاد الآسيوي موعد مباراتي الذهاب والإياب بين "الأبيض" و"أسود الرافدين" يومي 13 و18 نوفمبر المقبل، والمتأهل بينهما سينتقل لخوض الملحق العالمي الذى يتكون من ستة منتخبات ليصعد منهم آخر منتخبين إلى المونديال.

الشوط الأول

- انطلاق صافرة الحكم الدولي الأوزبكي إلغير تانتشاف.

- أول هجمة خطيرة للمنتخب القطري شنّها أكرم عفيف من المنطقة اليسرى، كان لها الحارس خالد عيسى بالمرصاد.

- منتخب الإمارات بقيادة المدرب أولاريو كوزمين يلعب بتوازن دفاعي - هجومي.

- تسديدة قوية أطلقها لاعب الإمارات نيكولاس خيمينيز من خارج المنطقة أبعدها الحارس القطري محمود أبوندى.

- فرصة ذهبية إماراتية بعرضية ساحرة من علي صالح غمزها بيمنتا برأسه لكن الكرة مرت بجوار القائم بقليل في الدقيقة (16).

- بعد مرور 20 دقيقة نسبة استحواذ الإمارات على الكرة بلغت 60% مقابل 40% لقطر.

- تسديدة بعيدة المدى من أكرم عفيف مرّت بجانب القائم الأيسر للحارس خالد عيسى (24).

- رأسية خطيرة للاعب قطر محمد مناعي وجدت طريقها بجانب القائم (31).

- الكرات انحصرت في منتصف الملعب والحذر كبير من المنتخبين خوفاً من تلقي هدف.

- الشوط الأول ينتهي بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

- قطر تتقدم بهدف أول برأسية خوخي بوعلام مستفيداً من كرة ثابتة وصلت إليه من أكرم عفيف (48).

- كوزمين يجري تبديلاً بإشراك لوان بيريرا مكان علاء زهير.

- بيمنتا يسدد كرة قوية من داخل المنطقة أبعدها الدفاع القطري (59).

- تبديل جديد يجريه كوزمين بإشراك إيريك دي مينيزيس وحارب عبدالله وسلطان عادل مكان كايو كانيدو وعلي صالح وروبين فيليب (69).

- الإمارات تواصل البحث عن هدف التعادل بالسيطرة على منطقة الوسط واستغلال التراجع القطري للمناطق الخلفية.

- المنتخب الإماراتي استفاد من التعديلات التكتيكية وهدد مرمى قطر برأسية سلطان عادل مرت بجوار القائم.

- المنتخب القطري يعزز تقدمه بالسيناريو نفسه للهدف الأول.. كرة ثابتة نفذها أكرم عفيف وصلت رأس بيدرو ميغيل خلف الحارس خالد عيسى ووجدت طريقها للشباك (74).

- محاولة إماراتية من كرة رأسية غمزها البديل سلطان عادل لكنها مرت بجانب القائم.

- بعد العودة لتقنية الفيديو (الفار) الحكم الأوزبكي تانتشاف يشرك بطاقة حمراء للاعب قطر طارق سلمان لتهوره في الاندفاع نحو لاعب الإمارات إيريك (87).

- الحكم يحتسب 15 دقيقة وقتاً بدلاً من الضائع للمباراة.

- أخطر فرصة للإمارات من تسديدة قوية لسلطان عادل تصدى لها الحارس القطري محمود أبوندى بأعجوبة (90+7).

- سلطان عادل يترجم الضغط الإماراتي إلى هدف.. ويقلص النتيجة 1-2 بتسديدة من داخل المنطقة وصلته من البديل الخامس فابيو ليما (90+8).

انتهاء المباراة لمصلحة قطر 2-1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التشكيلة الرسمية

الإمارات:

قطر: