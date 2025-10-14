"حلم وطن" يتصدَر "إكس".. ومواطنون: "قلب واحد.. علم واحد.. هدف واحد"

تصدر وسم #حلم_وطن المواضيع الأكثر تداولاً على منصة "إكس"، وسط حالة من الترقب والحماس الكبيرين في الشارع الإماراتي، مع اقتراب منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم من تحقيق إنجاز طال انتظاره منذ 35 عاماً، إذ لم يعد يفصله عن بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه سوى 90 دقيقة فقط، يخوضها أمام منتخب قطر، مساء اليوم عند الساعة 21:15، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة.

نبض الشارع.. تغريدات تعبّر عن الأمل والفخر

امتلأت منصة "إكس" بتغريدات آلاف الإماراتيين الذين عبروا عن دعمهم للأبيض وأمنياتهم بتكرار إنجاز 1990، حين شارك المنتخب الوطني في مونديال إيطاليا. وجاءت التغريدات مترافقة مع الوسم #حلم_وطن، في تعبير عن لحظة وطنية جامعة.

فقالت بنت العين في تغريدة مختصرة تحمل دعاءً وأملاً:

"يارب تكمل الليلة".

فيما كتب سيف الأميري بفخر:

"هيبة علم وحضور وطن ورسالة تقول للعالم نفديك بالأرواح يا وطن.. يستاهل الوطن.. يستاهل بو خالد".

ومن جانبها، قالت آمنة الحمادي:

"منصور يا الأبيض 🇦🇪.. العز دايم فيكم والفرحة لنا".

أما المغرد رحَال فغرّد بروح وطنية صباح اليوم:

"نسأل الله التوفيق لمنتخبنا الليلة 🇦🇪 وعودة اللاعبين والإداريين وجمهورنا الوفي سالمين غانمين ومتنومسين بالتأهل".

بينما عبر سيف عن توتره قبل المباراة قائلاً:

"أقسم بالله مب قادر أرقد وتفكيري في المباراة فقط.. ٩٠ دقيقة فقط لا غير.. مب مفتكر ف الرقاد ولا الدوام ولا أي شي ثاني.. بس المباراة.. أرجوكم، يارب ارزقنا فرحة الفوز والتأهل".

وغرّد معاذ الجنيبي باختصار بليغ:

"90 دقيقة لكتابة تاريخ الكل ينتظره.. يارب يارب يارب".

وقال أبو مريم حبيب:

"بالتوفيق لمنتخب الإمارات في مباراته الفاصلة.. الشعب وقيادته يستاهلون الفرحة.. كلنا سنفرح بتأهل الأبيض".

أما بوصالح فكتب:

"ما في شي مستحيل دام القلوب تنبض بحب الوطن 🇦🇪.. واصلوا.. فالوعد قريب، والغاية تستحق".

وغرّد بوسالم مستحضرًا التاريخ:

"35 سنة من الانتظار.. أجيال تغيّرت ومحاولات تعثّرت.. لكن الحلم اقترب.. ٩٠ دقيقة فقط تفصلنا عن لحظة تُسعد وطنًا بأكمله.. كل التوفيق لرجال الأبيض 🇦🇪".

وختم يوسف الأحمد بتغريدة تحمل رسالة دعم ووعي:

"اليوم كلنا قلب واحد، علم واحد وهدف واحد.. الأبيض في مواجهة تنتظرها القلوب قبل العيون.. نثق برجالنا ونفخر بجمهورنا.. الانتصار يبدأ من المدرجات بأخلاقنا قبل أصواتنا ✌️".

90 دقيقة تختصر حلم وطن

المنتخب الوطني أمام فرصة ذهبية لدخول التاريخ مجددًا، وتحقيق حلم الجماهير، التي أجمعت بصوت واحد:

"منصور يا الأبيض".