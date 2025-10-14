مواطن ستيني يسافر بـ «الدراجة» من عجمان إلى الدوحة لدعم «الأبيض»   

أكد المشجع المواطن إسحاق محمد شريف الشيزاوي، أنه يحلم بتأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم 2026، عندما يلتقي «الأبيض» منتخب قطر، اليوم، في ملحق تصفيات قارة آسيا على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، مبيناً أنه يأمل أن تنتهي رحلته التي انطلقت من عجمان لمسافة 950 كيلومتراً إلى الدوحة، مستخدماً الدراجة النارية الخاصة به بصعود المنتخب إلى المونديال.

وقال الشيزاوي البالغ من العمر 60 عاماً لـ«الإمارات اليوم»، إن مباراة المنتخب أمام قطر تعد تاريخية بالنسبة إلى كرة الإمارات، موضحاً: «نتمنى أن تكتمل فرحة جمهور الإمارات عقب الانتصار الرائع على عمان بهدفين مقابل هدف، السبت الماضي، وأن ينال الفريق بطاقة التأهل إلى المونديال الذي يقام في أميركا والمكسيك وكندا».

وتحدث الشيزاوي عن رحلته إلى الدوحة، وقال: «خططت للسفر إلى قطر منذ فترة طويلة بعد الإعلان عن نتيجة قرعة ملحق قارة آسيا، إذ سافرت من عجمان مستخدماً دراجتي النارية، الساعة 4:30 مساء الخميس الماضي، ووصلت إلى الرويس الساعة 9:45 مساء، واخترت المبيت والحصول على راحة من السفر».

وأضاف: «واصلت رحلتي في اليوم التالي الجمعة الساعة 10:30 صباحاً، ووصلت إلى الدوحة في مساء اليوم نفسه عقب صلاة العشاء، بعدما قطعت مسافة بلغت 950 كيلومتراً».

وأشار إسحاق الشيزاوي إلى أنه مستعد لفعل أي شيء من أجل المنتخب، وقال: «تعب الرحلة لم أشعر به بمجرد أن حقق المنتخب الفوز على عمان، حيث إن (الأبيض) يستحق التعب وبذل كل الجهد من أجله، لذلك أتمنى أن تكتمل الفرحة بتأهل الفريق إلى كأس العالم».

وتابع: «أقود الدراجات النارية منذ 30 عاماً، واستمتعت كثيراً برحلتي من عجمان إلى الدوحة، بينما أنوي أن أكرر هذه الرحلة من الإمارات إلى الولايات المتحدة الأميركية في العام المقبل، في حال تأهل المنتخب الوطني إلى المونديال».

وواصل حديثه قائلاً: «يعد ذلك شيئاً بسيطاً، إذ إن الوجود في هذا الحدث العالمي حلم جميع عشاق كرة الإمارات». وشدد على صعوبة مواجهة قطر، وقال: «نتمنى أن يخوض اللاعبون المباراة بتركيز كبير، وأن يقدموا كل ما لديهم، خصوصاً أن الفريق تفصله مباراة واحدة فقط عن التأهل إلى كأس العالم، وهو الحلم الذي انتظرناه طويلاً، منذ التأهل للمرة الأولى عام 1990 في إيطاليا».

وأكمل تصريحاته قائلاً: «نأمل أن يتم منح جمهور الإمارات تذاكر إضافية لحضور اللقاء في استاد جاسم بن حمد، ومساندة اللاعبين، ولكن نثق بقدرات اللاعبين وإمكاناتهم، وسينتظرهم آلاف المشجعين خارج الملعب، وأمنيتهم أن يحققوا الانتصار لتنطلق الاحتفالات في الدوحة وسوق واقف بالتأهل التاريخي».