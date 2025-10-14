منتخب الكيك بوكسينج يحصد 29 ميدالية في ختام كأس العالم

حقق منتخبنا الوطني للكيك بوكسينج إنجازاً جديداً بعد فوزه بـ29 ميدالية ملونة، محتلاً المركز التاسع في الترتيب العام من أصل 47 دولة مشاركة في بطولة كأس العالم للكيك بوكسينج التي أُقيمت في أوزبكستان على مدار أربعة أيام.

وجاء حصاد المنتخب بإجمالي 7 ميداليات ذهبية، و11 فضية، و11 برونزية، وسط منافسة قوية من نخبة المنتخبات العالمية.

وتأتي مشاركة منتخبنا ضمن المرحلة التحضيرية، استعداداً لبطولة العالم للكيك بوكسينج للسنيرز والماسترز التي تستضيفها أبوظبي من 21 إلى 30 نوفمبر 2025.

وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، علي خوري: «فخورون بما حققه أبطال الإمارات في هذه البطولة العالمية، فقد أثبتوا مجدداً قدرتهم على المنافسة في أهم المحافل الدولية، كما نؤكد أن هذا الإنجاز ثمرة دعم القيادة الرشيدة لمسيرة الرياضة والرياضيين، واهتمام اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج برئاسة عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد بتأهيل اللاعبين وصقل مهاراتهم وتسخير جميع إمكانات النجاح للمنتخبات الوطنية، إلى جانب الجهود الكبيرة التي يبذلها الجهازان الفني والإداري في إعداد المنتخب».