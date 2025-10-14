المنتخب يختتم تدريباته بمعنويات مرتفعة قبل مواجهة قطر

أجرى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريبه الختامي، أمس، على استاد جامعة قطر، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام نظيره القطري المقررة في الدوحة، مساء اليوم، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026. وشهدت الحصة التدريبية مشاركة جميع اللاعبين، في حين تأكد غياب يحيى الغساني لعدم جاهزيته بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة عمان الماضية. وظهر لاعبو المنتخب بحالة معنوية مرتفعة، وسط أجواء من التركيز والحماس والرغبة في تحقيق نتيجة إيجابية تضمن مواصلة مشوار التأهل العالمي. وقد حرص الجهاز الفني بقيادة الروماني أولاريو كوزمين على توجيه تعليمات دقيقة للاعبين خلال المران، حيث ركز على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة السابقة، خصوصاً في الجوانب الدفاعية والتمركز داخل منطقة الجزاء، إلى جانب تحسين دقة التمريرات وسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم.

كما خصص كوزمين فقرات تدريبية للجوانب الخططية والتكتيكية، تضمنت محاكاة أسلوب لعب المنتخب القطري المتوقع، مع التركيز على كيفية استغلال المساحات والضغط العالي في وسط الملعب، إضافة إلى تدريبات بدنية مكثفة لرفع معدلات اللياقة وتحضير اللاعبين للمجهود الكبير المنتظر في المباراة.

ويسود التفاؤل أجواء بعثة المنتخب، مع قناعة اللاعبين بقدرتهم على تقديم أداء قوي يعكس قدرات المنتخب، وتحقيق النتيجة التي تمنح «الأبيض» الأفضلية في تحقيق حلم التأهل إلى المونديال بالفوز أو التعادل.