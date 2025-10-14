90 دقيقة تفصل الإمارات عن مونديال 2026

يقف المنتخب الوطني لكرة القدم على أعتاب إنجاز كبير طال انتظاره، إذ لم يعد يفصله عن التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه سوى 90 دقيقة فقط، يخوضها عند الساعة 21:15 من مساء اليوم، أمام المنتخب القطري على استاد جاسم بن حمد في الدوحة.

ويدخل «الأبيض» المواجهة في وضع مريحٍ نسبياً، إذ يمتلك فرصتين للتأهل، إما الفوز أو التعادل بأي نتيجة، ليضمن بذلك الحفاظ على صدارة مجموعته في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم.

ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، حققها من فوزه المثير على المنتخب العُماني 2-1، في مباراة أظهرت تحسن الأداء في شوطها الثاني بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين.

وتبدو مهمة المنتخب القطري أكثر صعوبة، إذ يدخل اللقاء دون أنصاف حلول بعد تعادله السلبي أمام عُمان، ما يجعله مضطراً إلى تحقيق الفوز في مواجهة الليلة إذا أراد مواصلة طريقه نحو المونديال.

وسيكون المنتخب العُماني حاضراً بصفة مراقب لنتيجة المواجهة التي يتمنى أن تصبّ في مصلحة الأبيض، وأن يُحقق الأخير الفوز بهدفين نظيفين ليضمن احتلال المركز الثاني في المجموعة، ومن ثمّ يتجدد أمله في بلوغ نهائيات كأس العالم.

وسيتعين على المنتخبين اللذين يحتلان المركز الثاني في مجموعتي الملحق الآسيوي أن يتواجها في مباراتين «ذهاباً وإياباً» خلال شهر نوفمبر، لتحديد الفائز الذي سينضم إلى الملحق العالمي الأخير المؤهل إلى كأس العالم.

ويعوّل المنتخب الوطني كثيراً على خبرة المدرب كوزمين، الذي قاد الأبيض لتحقيق انتصار ثمين في الجولة الماضية، بعدما أجرى تعديلات تكتيكية حاسمة بين شوطي اللقاء أمام عُمان، أسهمت في تحسن أداء الفريق في الشوط الثاني، وقلبت النتيجة بانتصارٍ مستحق.

ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة المنتخب الوطني بعض التعديلات الطفيفة، التي قد تشمل اللاعبين الذين شاركوا في الشوط الثاني من مباراة عُمان، وتحديداً الثلاثي: يحيى نادر، وعلي صالح، وحارب عبدالله، الذين كان لدخولهم دور فعال في الفوز الماضي.

ومن المحتمل أن يغيب عن التشكيلة الجناح الأيسر يحيى الغساني، الذي تعرض للإصابة في المباراة السابقة، واضطر إلى مغادرة الملعب، وحلّ بدلاً منه علي صالح.

وأظهر الغساني روحاً قتالية عالية بتأكيده استعداده للعب ولو برجل واحدة، من أجل مساعدة المنتخب على التأهل إلى المونديال، وقال في تصريحات صحافية: «أثق بقدرات زملائي على تحقيق المطلوب في مباراة قطر. نملك دفعة معنوية هائلة للعودة إلى الديار ببطاقة التأهل للمونديال».

ويأمل الجمهور الإماراتي، الذي سطّر ملحمة كبيرة بزحفه خلف منتخب بلاده إلى الدوحة، أن تواصل كتيبة كوزمين الأداء المتصاعد، وأن تُكمل المهمة بنجاح، لتمنح الكرة الإماراتية فرحةً طال انتظارها نحو 35 عاماً.

• شكوك حول مشاركة يحيى الغساني بعد تعرضه للإصابة في مباراة عُمان.