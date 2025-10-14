اختيار الحوسني عضواً في لجنة الفورمولا 1 البحرية في (UIM)

أعلن نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية عن اختيار مديره العام أحمد عيسى الحوسني عضواً في اللجنة المختصة بسباقات الفورمولا 1 التابعة للاتحاد الدولي للرياضات البحرية (UIM).

وقال النادي في بيان له، إن «الاختيار جاء خلال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في الصين، تقديراً للخبرة الواسعة والرؤية الاستراتيجية التي يمتلكها الحوسني، ودوره البارز في دفع عجلة تطور رياضة سباقات القوارب السريعة فورمولا 1 على المستويين الإقليمي والدولي».