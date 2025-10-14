«سلة الشارقة» تدشن الظهور الأول في «سوبر غرب آسيا»

يدشن فريق السلة في نادي الشارقة في السابعة مساء اليوم، ظهوره الرسمي الأول في بطولة «سوبر غرب - آسيا» حين يلتقي ضيفه فريق العلا السعودي، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية، ضمن دوري المنطقة الخليجية، ويقام على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي بدبي.

وجاءت مشاركة الشارقة بصفته بطل الدوري الإماراتي للموسم الماضي، وسيكون ثاني ممثلي السلة الإماراتية بجانب شباب الأهلي، في البطولة المؤهلة بأدوارها (دوري المناطق) و(الفاينل 8) إلى دوري أبطال آسيا 2026.

وأفرزت قرعة منافسات (المنطقة الخليجية) في النسخة الرابعة لدوري (سوبر غرب-آسيا)، وضع شباب الأهلي في المجموعة الأولى، بجوار اتحاد جدة السعودي، والمنامة البحريني، وكاظمة الكويتي، في حين جاء الشارقة في المجموعة الثانية، بجانب العلا السعودي، والعربي القطري، والكويت الكويتي.

واستعد الشارقة لخوض استحقاقه الأول، بصدارة محلية في الدور التمهيدي لـ«كأس الاتحاد»، بجانب مشاركته في بطولة (أبوظبي الدولية) التي نظمها نادي الوحدة بين 27 سبتمبر الماضي والسادس من أكتوبر الجاري، وحل خلالها «الملك» بالمركز الثاني بعد خسارته المباراة النهائية أمام الرياضي اللبناني بنتيجة (77-88)، في مباراة مثلت رد اعتبار بطعم اللقب للرياضي بعد خسارته في دور مجموعات البطولة ذاتها أمام الشارقة (80-83).

ويتسلح الشارقة في افتتاح مشواره، بخبرات صانع ألعاب الفريق والمنتخب الوطني، دي ماركو ديكرسون، بجانب الصفقات النوعية الجديدة التي تعاقد معها الفريق صيف العام الجاري، مع كل من الدولي البريطاني كافيل بيجي ويليامز، والمحترف السابق في دوري السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه)، الأميركي جلين روبنسون، ومن خلفه كوكبة من النجوم الدوليين.

وعلى الطرف الآخر، يتسلح «العلا» بخبرات الدولي اللبناني وأفضل لاعبي آسيا وائل عرقجي، ويتطلع الفريق السعودي للخروج من أرض المنافس بانتصار يسهل مهمته قبل لقاء الإياب ديسمبر المقبل.