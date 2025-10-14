سبيت خاطر: أتمنى أن يفكر لاعبو المنتخب بعقلية «الفوز فقط» أمام قطر

أكد اللاعب الدولي السابق المحلل الرياضي سبيت خاطر، أن مباراة المنتخب الوطني أمام قطر في ختام الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، التي تقام اليوم على استاد جاسم بن حمد الدولي في الدوحة، تمثل منعطفاً تاريخياً لكرة الإمارات، مشدداً على أن الفوز فقط يجب أن يكون شعار اللاعبين في هذه المواجهة المصيرية، وعدم التفكير في خيار التعادل من أجل ضمان التأهل.

ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على عمان 2-1، بينما يملك المنتخب القطري نقطة واحدة.

وقال سبيت خاطر لـ«الإمارات اليوم»: «أتمنى أن يفكر اللاعبون بعقلية واحدة، هي عقلية الفوز فقط، ويجب أن يدركوا أنهم منتخب قوي وكبير، ولديهم الإمكانات التي تؤهلهم لتحقيق الانتصار، وقد شاهدنا ذلك بوضوح في الشوط الثاني أمام عمان».

وأضاف: «لا أتوقع أن يظهر الإرهاق على اللاعبين بعد مباراة عمان، لأنهم يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وما تبقى سوى 90 دقيقة فقط تفصلهم عن الحلم الكبير، حلم الصعود إلى كأس العالم، لقد لاحظت بعد المباراة الماضية روحاً عالية وشعوراً كبيراً بالمسؤولية، وبإذن الله، لن يكون هناك أي تأثير سلبي رغم ضيق فترة الراحة».

وتابع: «لأول مرة منذ سنوات نرى المنتخب يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين والبدلاء الجاهزين، وهو ما يحسب للجهاز الفني بقيادة المدرب، الذي تعامل بذكاء في الفترة الماضية، ومنح الفرصة لـ21 لاعباً في المباريات الودية، ما جعل الجميع يشعر بأهميته في المجموعة. هذه الروح الجماعية هي السلاح الحقيقي لعبور قطر والتأهل إلى المونديال».

وأشاد سبيت خاطر بالجماهير الإماراتية التي ساندت المنتخب في الدوحة، قائلاً: «كل التحية والتقدير لجماهير الإمارات الوفية التي حضرت وساندت اللاعبين في مباراة عمان، وكان لصوتها حضور كبير في المدرجات. دعم الجمهور هو الوقود الحقيقي للمنتخب، وأتمنى أن تتضاعف المؤازرة أمام قطر، فوجودهم يصنع الفارق، ويمنح اللاعبين الثقة والطاقة من أجل تحقيق الحلم».