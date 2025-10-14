«اتحاد الفروسية» يستعرض التحديثات «البيطرية الدولية»

استعرض اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أبرز التحديثات البيطرية الصادرة عن الاتحاد الدولي للفروسية. وقال الاتحاد في بيان أمس: «تم عقد اجتماع موسع للأطباء البيطريين المعتمدين من الاتحاد الدولي للفروسية، بمقر الاتحاد في أبوظبي، بحضور 50 طبيباً، وتحدث خلاله الدكتور معاذ عبدالله اليحيائي، رئيس قسم البيطرة في الاتحاد، عن أبرز التحديثات الصادرة أخيراً عن الاتحاد الدولي للفروسية، والموضوعات ذات الصلة بعمل الأطباء البيطريين في الفعاليات والمسابقات الرسمية».

وتضمن الاجتماع البروتوكولات الجديدة المتعلقة بإصدار جواز السفر الوطني للخيل، وآلية تطبيق نظام التطعيم الإلكتروني، لإدخال بيانات الخيل ومتابعة سجلات التطعيم بصورة رقمية دقيقة، والأدوار والمسؤوليات الخاصة بالأطباء الرسميين والمعالجين وفق القواعد البيطرية المعتمدة.