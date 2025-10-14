مواجهات «كأس العالم» تنحاز تاريخياً لـ «الأبيض» على «العنابي»

يطرق المنتخب الوطني، اليوم، أبواب التاريخ في مواجهته أمام مضيفه المنتخب القطري في ختام الملحق الآسيوي المؤهل إلى مونديال 2026، في مباراة يستند خلالها «الأبيض» إلى التفوق التاريخي الذي حققه سابقاً في المواجهات الخمس التي جمعت المنتخبين في تصفيات كأس العالم. ويمتلك «الأبيض» أفضلية تاريخية في المواجهات المباشرة ضمن التصفيات المونديالية، بعدما حقق «الأبيض» ثلاثة انتصارات، مقابل فوز وحيد لقطر وتعادل واحد، أحرز خلالها لاعبو الإمارات 11 هدفاً، مقابل خمسة أهداف فقط لـ«العنابي».

ورغم التاريخ الطويل الذي جمع المنتخبين في المباريات الودية والرسمية منذ لقائهما الأول في «خليجي 2» عام 1972 بالسعودية، الذي انتهى بفوز «الأبيض» بهدف دون رد، فإن أول مواجهة مونديالية بينهما كانت في 24 أكتوبر 1989 ضمن تصفيات مونديال 1990، وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، وسجّل للإمارات خليل غانم.

وتفوق منتخب قطر (العنابي) في المواجهة المونديالية الثانية، محققاً انتصاره التاريخي الوحيد على «الأبيض» في تصفيات كأس العالم، وذلك في 31 أغسطس 2001 بثنائية نظيفة، ضمن مرحلة ذهاب التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2002.

إلا أن «الأبيض» فرض هيمنته في المواجهات الثلاث الأخيرة التي جمعته بـ«العنابي» في التصفيات المونديالية، بعدما فاز في 4 أكتوبر 2001 بنتيجة (2-1) ضمن إياب تصفيات مونديال 2002، بهدفي فيصل خليل وياسر سالم.

وغابت المواجهات المونديالية بين المنتخبين حتى عام 2024، حين التقيا ذهاباً وإياباً في المرحلة الثالثة من التصفيات الحالية. ونجح المنتخب الوطني في الفوز بكلتا المواجهتين، إذ فاز في المباراة الأولى التي أقيمت في الدوحة في الخامس من سبتمبر 2024 بنتيجة (3-1) بتوقيع حارب عبدالله، وخالد الظنحاني، وعلي صالح، قبل أن يؤكد تفوقه في 19 ديسمبر الماضي على استاد آل نهيان بانتصار كبير (5-0)، سجل خلاله فابيو ليما أربعة أهداف «سوبر هاتريك»، وأضاف يحيى الغساني الهدف الخامس. وتأهل كل من منتخبي الإمارات وقطر إلى الملحق الآسيوي الحالي.