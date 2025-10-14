7 أندية تشارك في أول سباق دوري لدراجات المضمار

نظم اتحاد الإمارات للدراجات السباق الأول من الدوري المحلي للمضمار للموسم الرياضي 2025-2026، وذلك على مضمار زايد الدولي للدراجات بمقر الاتحاد في الشارقة، بمشاركة 29 لاعباً من 7 أندية، وسط منافسات قوية ومستويات فنية مميزة أكدت تطور اللعبة على مستوى الدولة.

وأسفرت النتائج، في سباق (اسكراتش) فئة الشباب لمسافة 7.5 كيلومترات، عن فوز عبدالله إبراهيم من نادي الحمرية بالمركز الأول، وجاء يوسف بدر من نادي النصر في المركز الثاني، وحلّ خليفة خميس من نادي خورفكان ثالثاً.

وفي فئة الكبار لمسافة 10 كيلومترات، تُوج محمد العليلي من نادي شباب الأهلي بالمركز الأول، تلاه زميله خالد معيوف، ثم راشد عبدالله من نادي دبي ثالثاً.

وفي سباق الإقصاء فاز يوسف بدر من نادي النصر بالمركز الأول، في حين حل عبدالله إبراهيم من الحمرية ثانياً، وسيف محمد من نادي الشارقة ثالثاً.

وفي فئة الكبار إقصاء، فاز سيف الكعبي من نادي شباب الأهلي بالمركز الأول، وجاء محمد يوسف من نادي دبي ثانياً، ومحمد العليلي من شباب الأهلي ثالثاً.

وأكد مسؤولو الاتحاد أن هذه السباقات تأتي في إطار برنامج الموسم الرياضي الجديد لاتحاد الإمارات للدراجات، بهدف رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للدراجين استعداداً للاستحقاقات العربية والقارية المقبلة.