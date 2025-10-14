مباريات اليـوم

ملحق كأس العالم (آسيا)

الإمارات - قطر 21:15

السعودية - العراق 23:30

مباريات ودية

اليابان - البرازيل 14:30

كوريا الجنوبية - باراغواي 16:00

 

ألبانيا - الأردن 21:00

تصفيات كأس العالم (إفريقيا)

ساحل العاج - كينيا 23:00

نيجيريا - بنين 20:00

الجزائر - أوغندا 20:00

السنغال - موريتانيا 23:00

الكونغو الديمقراطية - السودان 23:00

المغرب - الكونغو 23:00

تصفيات كأس العالم (أوروبا)

إيطاليا - إسرائيل 22:45

إسبانيا - بلغاريا 22:45

تركيا - جورجيا 22:45

البرتغال - المجر 22:45

لاتفيا - إنجلترا 22:45

