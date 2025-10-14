مباريات اليـوم
ملحق كأس العالم (آسيا)
الإمارات - قطر 21:15
السعودية - العراق 23:30
مباريات ودية
اليابان - البرازيل 14:30
كوريا الجنوبية - باراغواي 16:00
ألبانيا - الأردن 21:00
تصفيات كأس العالم (إفريقيا)
ساحل العاج - كينيا 23:00
نيجيريا - بنين 20:00
الجزائر - أوغندا 20:00
السنغال - موريتانيا 23:00
الكونغو الديمقراطية - السودان 23:00
المغرب - الكونغو 23:00
تصفيات كأس العالم (أوروبا)
إيطاليا - إسرائيل 22:45
إسبانيا - بلغاريا 22:45
تركيا - جورجيا 22:45
البرتغال - المجر 22:45
لاتفيا - إنجلترا 22:45
