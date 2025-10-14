كوزمين: «الأبيض» جاهز لتقديم مباراة تاريخية.. ولن نلتفت للعوامل الخارجية

أكد مدرب المنتخب الوطني، الروماني أولاريو كوزمين جاهزية المنتخب الوطني لمواجهة نظيره القطري في ملحق تصفيات كأس العالم 2026، مشدداً على أن الفريق سيركز على تقديم كل ما لديه في المباراة دون الالتفات لأي عوامل خارجية تخص طاقم الحكام الذي سيدير اللقاء، أو تخصيص نسبة 8% فقط من سعة استاد جاسم بن حمد لجمهور الإمارات، مشيراً إلى أن «الأبيض» جاهز لخوض مباراة تاريخية لنيل بطاقة التأهل إلى المونديال.

وقال كوزمين في مؤتمر صحافي، أمس، إنه ركز على استشفاء اللاعبين، موضحاً: «لقد كان الوقت قصيراً لتجهيز الفريق للمباراة، خصوصاً أننا لعبنا أمام عمان، السبت الماضي، لذلك كان اهتمامنا على إعداد اللاعبين بدنياً، إلى جانب دراسة فريق قطر».

ورداً على سؤال، حول تعيين الحكم الأوزبكي إلغيز تانتاشيف لإدارة المباراة، قال: «نعرف الحكم جيداً حيث سبق له إدارة مباراة للمنتخب، ولن نركز في هذا الشأن، ونتمنى أن يقدم مستوى جيداً أيضاً».

أما بالنسبة إلى قلة عدد التذاكر التي حصل عليها جمهور المنتخب، فقال: «لقد شاهدنا التأثير الكبير للجمهور في المباراة الماضية، ولا شك أنه يجب أن تكون نسبة الحضور الجماهيري متساوية بين الفريقين، ولكن سنعمل على تقديم كل ما لدينا والتركيز في المباراة».

وأشار المدرب الروماني إلى أن الضغط سيكون على المنتخبين، مبيناً أن الهدف واحد بالنسبة إلى كليهما وهو التأهل إلى كأس العالم.

من جهته، قال لاعب المنتخب الوطني علي صالح، إن «الأبيض» سيخوض المباراة من أجل تحقيق الفوز، مضيفاً: «نعرف أن المباراة صعبة، وسنحاول أن نبدأ بالطريقة نفسها التي بدأنا بها الشوط الثاني أمام عمان، وسنعمل على تقديم كل ما لدينا لتحقيق الفوز».

وعن تأثير الجمهور وقلة العدد، قال: «أمام عمان بالفعل كان للجمهور دور كبير جداً، ولكننا نعلم أن الجمهور خارج الملعب وخلف الشاشات يدعمنا أيضاً ونسعى لإسعادهم بتحقيق الفوز، حيث أرى أن الجمهور يشكل لنا عامل دعم إضافياً، وحافزاً لتحقيق الانتصار وليس عامل ضغط».

لوبيتيغي: تفوق الإمارات على قطر في آخر مباراتين أصبح من الماضي

قال مدرب منتخب قطر، الإسباني جولين لوبيتيغي، إن المباراة صعبة على الفريقين، مشيراً إلى أن «العنابي» يلعب من أجل تحقيق الفوز.

وقال: «المواجهة مختلفة في هذه المباراة، إذ إنها ستحدد هوية الفريق الذي سيتأهل إلى كأس العالم، والمباراتان السابقتان أصبحتا من الماضي».

وعن رأيه في الحكم، قال: «نثق في قدراته وقراراته، وأركز على فريقي فقط، ونتمنى له التوفيق في إدارة المباراة».

في المقابل قال لاعب منتخب قطر عاصم ماديبو: «نعلم أن المباراة صعبة، ولكن سنقدم كل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز». وتابع: «أتوجه بالشكر إلى الجمهور القطري الذي يعد الداعم الأول بالنسبة لنا، ونثق تماماً في حضوره بقوة، وتأثيره الإيجابي في اللاعبين».

كوزمين:

