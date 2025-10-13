شباب الأهلي يفرّط بالفوز على اتحاد جدة في افتتاح «سوبر غرب آسيا» لكرة السلة

فرّط فريق كرة السلة في نادي شباب الأهلي، بانتصارٍ في متناول اليد، عقب خسارته أمام ضيفه اتحاد جدة السعودي بنتيجة (88-94)، في مباراة جمعتهما اليوم، في افتتاح منافسات المجموعة الأولى، في انطلاق النسخة الرابعة من دوري "سوبر غرب-آسيا" عن المنطقة الخليجية.

ونجح شباب الأهلي في إنهاء الربع الأول متقدماً بنتيجة (28-23)، قبل أن يستعيد اتحاد جدة اتزانه بالاعتماد على الدفاع الضاغط، وبسط هيمنته تدريجياً على باقي مراحل المباراة بواقع (17-16 و25-23 و30-21).

ويعود شباب الأهلي، في الثالث من نوفمبر المقبل، استكمال مبارياته في ذهاب دوري المجموعات، بلقاء ضيفه المنامة البحريني، فيما يخوض اتحاد جدة ثاني مبارياته في 27 الشهر الجاري بلقاء ضيفه كاظمة الكويتي.