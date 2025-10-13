الأوزبكي تانتشاف يدير مباراة الإمارات وقطر الحاسمة في ملحق كأس العالم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم أوزبكي بالكامل لقيادة المواجهة المرتقبة بين منتخبي قطر والإمارات، والمقررة، غداً الثلاثاء، (الساعة 9:15 مساء بتوقيت الإمارات) على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويقود اللقاء الحكم الدولي إلغير تانتشاف المواجهة، ويعاونه أندري تسابنكو مساعدًا أول، وتيمور غينولدين مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى رستم لطفييلين مهمة الحكم الرابع.

وأسندت الاتحاد القاري، مهمة تقنية الفيديو (الفار) إلى الأوزبكي أكرول ريسكولدييف، بمساعدة فيدافس نوسافاروف.

ويُعد إلغير تانتشاف من أبرز الحكام الأوزبك في السنوات الأخيرة، ويحمل الشارة الدولية من منذ عام 2015.

وشارك في إدارة عدد من المباريات المهمة في دوري أبطال آسيا وتصفيات كأس العالم، إضافة إلى مباريات في أوليمبياد باريس وكأس العالم للشباب المقامة حاليا في تشيلي، ويُعرف بأسلوبه الصارم في تطبيق القانون.

وسبق للحكم الاوزبكي أن أدار مباراة العودة بين العين ويوكوهاما مارينوس في نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2023-2024، والتي توج الزعيم الاماراتي بلقبها.