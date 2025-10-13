مدرب قطر لوبيتيغي: الأوراق مكشوفة.. وهدفنا واحد بالتأهل لكأس العالم

أكد مدرب منتخب قطر، الإسباني جولين لوبيتيغي، أن مواجهة منتخب الإمارات غدا الثلاثاء، تمثل اختبارًا حقيقيًا وصعبًا لكلا الفريقين، مشددًا على أن «العنابي» يدخل اللقاء بهدف واحد فقط هو تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى المونديال.

وقال لوبيتيغي في المؤتمر الصحافي: "لقد عملنا بكل جهد في الفترة السابقة من أجل هذه المباراة التي نعرف جيدًا قيمة الفوز فيها، لأنها ببساطة ستصل بنا إلى كأس العالم. الفريق أظهر جاهزية عالية خلال فترة التحضيرات، والجميع متحفزون لتقديم أفضل ما لديهم.

وأضاف المدرب الإسباني: المواجهة ستكون مفتوحة لأن الأوراق مكشوفة بين المنتخبين. هم يعلمون عنا كل شيء، ونحن نعرف عنهم الكثير، لذا أتوقع مباراة قوية ومليئة بالتفاصيل الصغيرة التي ستحسم النتيجة.

وردًا على تفوق الإمارات في آخر مواجهتين، قال لوبيتيغي: "المباراة الحالية مختلفة تمامًا، فهي التي ستحدد هوية الفريق المتأهل إلى كأس العالم، أما المباراتان السابقتان فقد أصبحتا من الماضي".

نثق في الحكم ونركّز على أنفسنا

وعن رأيه في طاقم التحكيم ومطالبة مدرب منتخب الامارات بضرورة تحقيق العدالة التحكيمية

أوضح لوبيتيغي: "نثق في قدرات الحكم وقراراته، ونتمنى له التوفيق في إدارة اللقاء، نحن لا نركّز على أعمال الحكام، بل على عملنا داخل الملعب، فكل طرف يقوم بدوره على أكمل وجه".