كوزمين يوجه رسالة مهمة للتحكيم في مباراة قطر.. «نأمل العدالة»

أعرب مدرب المنتخب الوطني، الروماني أولاريو كوزمين، عن ثقته في طاقم التحكيم الذي سيدير المواجهة الحاسمة أمام المنتخب القطري، ضمن الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية العدالة التحكيمية في مثل هذه المباريات الكبيرة.

وقال كوزمين في المؤتمر الصحافي قبل اللقاء: "نعلم الحكم الأوزبكي، ولا يمكن أن نقول عنه شيئاً، ونتمنى أن يكون في المستوى المطلوب، لأن مثل هذه المواجهات تحتاج إلى تركيز وعدالة من الجميع".

وأوضح مدرب الأبيض أن: "الجهاز الفني عمل خلال الأيام الماضية على استشفاء اللاعبين بعد المجهود الكبير في مباراة عمان الماضية، إلى جانب تحليل أداء المنتخب القطري وتحضير الخطة المناسبة لمواجهته".

وقال: "فترة التحضير كانت قصيرة جداً، خصوصاً بعد المباراة القوية أمام عمان، لكننا ركزنا على الجوانب البدنية والفنية، وعلى دراسة المنافس جيداً، من أجل الظهور بأفضل صورة ممكنة".

وأضاف كوزمين أن "الحافز كبير لدى اللاعبين لتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ الكرة الإماراتية، مؤكداً أن الجميع يدرك حجم المسؤولية".

وأوضح: "عندما تلعب مباراة بهذا الحجم، يكون الحافز كبيراً، واللاعبون لديهم الطاقة والحماس لتقديم كل ما لديهم. هدفنا واضح وهو التأهل، وسنبذل كل ما نستطيع لتحقيقه".

وأعرب كوزمين عن امتنانه للجماهير الإماراتية التي ستحضر اللقاء، متمنياً لو كانت نسبة الحضور متساوية بين المنتخبين، لأن دعم الجمهور يشكل عاملاً مؤثراً في مثل هذه المواجهات.

وقال: "نعد جماهيرنا بأن نقدم كل ما لدينا داخل الملعب. كان يجب أن تكون نسبة الحضور متساوية وليس 8% فقط، لكننا نثق بأن صوت جمهور الإمارات سيكون مسموعاً مهما كان العدد، وحضورهم يمنحنا قوة كبيرة".