رسالة من اتحاد الكرة إلى جمهور الإمارات في الدوحة

وجه اتحاد الإمارات لكرة القدم رسالة إلى الجمهور الإماراتي المتواجد في الدوحة حالياً بهدف دعم المنتخب في مهمة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وحثه على متابعة أحداث مباراتنا مع قطر المقرر يوم غد الثلاثاء على استاد جاسم بن حمد، عبر الشاشات العملاقة التي خصصها اتحاد الإمارات لكرة القدم مجاناً للجماهير الإماراتية في فندق راديسون بلو (قاعة جوانا) وفندق الشيراتون (قاعة المجلس).

وقال الاتحاد في بيان له أن "سنبدأ باستقبال الجماهير الساعة 5:30 مساء".