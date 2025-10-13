عبدالله بالخير: كأس العالم تغازل «الأبيض» في «دوحة الحب»

أبدى الفنان الإماراتي عبدالله بالخير سعادته بالفوز الذي حققه المنتخب الوطني على نظيره العُماني بهدفين مقابل هدف، أول من أمس، في ملحق تصفيات قارة آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026، مؤكداً أن المونديال يغازل «الأبيض» بقوة من قلب العاصمة القطرية الدوحة.

وقال بالخير لـ«الإمارات اليوم» إنه فخور بالأداء الذي قدمه المنتخب الوطني، موضحاً: «جئت لمساندة المنتخب في هذه المباراة الحاسمة، إذ إن الانتصار كان صعباً، ولكنه مؤشر جيد لاقتراب الأبيض من التأهل إلى كأس العالم من قلب (دوحة الحب)، بعدما قدم الفريق مباراة كبيرة».

وأضاف: «المباراة كانت قوية خصوصاً أن منتخب عُمان تقدم بهدف مبكر، كما أن لاعبيه كانوا منظمين بشكل كبير في الدفاع، ما زاد من صعوبة المباراة على لاعبي المنتخب الوطني».

وتابع: «الشوط الثاني شهد تفوقاً واضحاً من جانب الأبيض، واستحق الفريق الانتصار، ليقترب خطوة مهمة جداً من الصعود إلى المونديال».

وأشار إلى أن منتخب عُمان يستحق التحية والتقدير، وقال: «أتمنّى أن يحالف منتخب عمان التوفيق في المرات المقبلة، إذ إنه قدّم مباراة كبيرة، ولكن هذه هي كرة القدم يجب أن يكون هناك فريق رابح وآخر خاسر».

ووجه عبدالله بالخير رسالة إلى لاعبي المنتخب الوطني قبل المواجهة المرتقبة التي سيخوضها الفريق غداً أمام منتخب قطر، وقال: «أنتم أملنا، ونتمنّى أن تقدموا كل ما لديكم في هذه المباراة الحاسمة، وأن تحققوا آمال وطموحات جمهور كرة الإمارات بالتأهل إلى الحدث الكبير في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، حيث إن ثقتنا كبيرة بقدراتكم».

واختتم تصريحاته بقوله: «مهما كانت هوية الفريق الذي سينال بطاقة التأهل إلى المونديال نحن سعداء بوجودنا في العاصمة القطرية الدوحة، التي جعلتنا نعيش أياماً رائعة، إذ إن كرة القدم تجمع الشعوب، ونتمنّى التوفيق للفريق الذي سيصعد إلى المونديال من هذه التصفيات».