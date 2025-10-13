سعود صالح رئيساً لاتحاد كرة اليد بالتزكية

أعلنت لجنة الانتخابات في اتحاد كرة اليد، فوز ممثل نادي شباب الأهلي سعود صالح بمنصب رئاسة الاتحاد للدورة الانتخابية الجديدة 2024-2025، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية، الذي عقد أمس، بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية، بحضور ممثلي 16 نادياً أعضاء الجمعية العمومية.

حضر الجمعية العمومية، رئيس الاتحاد المنتهية ولايته الدكتور نبيل محمد عاشور، ونائب رئيس الاتحاد السابق عبدالسلام ربيع، وأمين الاتحاد السابق ناصر الحمادي، وممثل وزارة الرياضة الدكتور محمد الكعبي.

واستهلت الجمعية بالإعلان عن فوز سعود صالح بمقعد الرئاسة بالتزكية، فيما أسفرت الانتخابات عن فوز كل من: إبراهيم الحمادي (13 صوتاً) ومحمد علي الحمادي (12 صوتاً) ومحمد حسن السويدي (9 أصوات)، ورحمة غالب (8 أصوات) بعضوية المجلس.

وتمت إعادة الانتخابات للاستقرار على العضو الخامس، بعد تساوي كل من ياسر النقبي، وعمر الزبير وعبدالسلام بلال وعدنان المطروشي في عدد الأصوات (4 أصوات)، قبل أن يفوز ياسر النقبي في الإعادة بالمقعد الأخير بـ12 صوتاً، ليكون عمر الزبير الاحتياطي الأول، وعبدالسلام بلال الاحتياطي الثاني.