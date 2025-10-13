سبيت خاطر: تصدي خالد عيسى سيقود الإمارات إلى المونديال

أكد نجم المنتخب الوطني السابق والمحلل الفني، سبيت خاطر، أن مدافع المنتخب كوامي لا يتحمّل مسؤولية الهدف الذي سجله منتخب عُمان في شباك «الأبيض»، مشيراً إلى أن ما حدث كان «سوء حظ» أكثر من كونه خطأ دفاعياً.

وقال سبيت خاطر لـ«الإمارات اليوم»: «لا أستطيع أن أحمل كوامي مسؤولية هدف عمان، اللاعب كان واقفاً في مركز صحيح، والكرة اصطدمت بقدمه وغيرت اتجاهها. أحياناً في كرة القدم تريد الكرة أن تدخل المرمى، وهو ما حدث، لكن في نظري لم يكن ذلك خطأ كوامي، بالعكس قدّم شوطاً ثانياً رائعاً في التمركز والدفاع والمسؤولية والكرات العالة».

وأضاف: «أعتبر الهدف سوء حظ، لأن لاعب عُمان سدّد بطريقة غير متقنة وغيّـرت الكرة اتجاهها، وفي كرة القدم طبيعي أن تُرتكب الأخطاء، لكن لا يمكن أن نُحمّل اللاعب ما حدث».

ووجّه سبيت خاطر رسالة خاصة إلى حارس المرمى، خالد عيسى، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة بعد تصدّياته الحاسمة، وقال: «أقول لخالد عيسى: التصدي هذا بسبب الحضور الذهني الكبير الذي أظهره في المباراة، وسيكون سبباً رئيساً في تأهلنا».

وأوضح سبيت خاطر أن المنتخب قدّم أداء كبيراً خصوصاً في الشوط الثاني، مؤكداً أن خبرة المدرب كوزمين وحنكته ظهرت بوضوح في إدارة اللقاء، وتابع: «المنتخب قدّم مباراة كبيرة أمام عُمان في الملحق الآسيوي، وخصوصاً في الشوط الثاني. كوزمين أظهر أن المنتخب جاهز لكل السيناريوهات، وهو ما قاله قبل المباراة، حتى يرى المنتخب العُماني الذي كان يلعب على فرصة واحدة وهي الفوز فقط».

وأضاف: «في الشوط الأول كان المنتخب العماني الأفضل، وكل الالتحامات والكرات العالية والضغط كانت لمصلحته، وهو ما أثّر في ظهور المنتخب بالشكل الأفضل، وصراحة من النادر أن يخسر لاعبان مثل عبدالله رمضان، وليما، الكرة بسهولة، لكنهما كانا أكثر من فقدها في الشوط الأول بسبب الضغط الكبير، وهو ما أظهر المنتخب بشكل سيئ».

وأشار خاطر إلى أن الضغط النفسي كان واضحاً على اللاعبين في بداية اللقاء، وقال: «الشوط الأول ظهر فيه الضغط الكبير على اللاعبين، وهو ما أسهم في الظهور بشكل غير جيد، إضافة إلى بعض التغييرات. صراحة لم أتوقع أن يبدأ المدرب باللاعب يحيى الغساني مثلاً». وأضاف: «ما تحدثنا عنه قبل المباراة تحقق، فتعادل عُمان وقطر في الجولة الأولى وضع ضغطاً مضاعفاً على منتخب الإمارات، وهو ما انعكس على الأداء في البداية».

يُذكر أن المنتخب الوطني فاز على عُمان 2-1، ليتصدر المجموعة برصيد ثلاث نقاط، ويحتاج إلى الفوز أو التعادل مع قطر غداً لضمان التأهل رسمياً إلى كأس العالم.