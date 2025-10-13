«قِلّة التذاكر» تُجبر أعداداً كبيرة من جمهور «الأبيض» على مغادرة الدوحة

بدأت أعداد كبيرة من جمهور المنتخب الوطني التحضير لمتابعة المواجهة التاريخية التي يخوضها «الأبيض» غداً أمام قطر في ختام ملحق تصفيات قارة آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026، بينما في الوقت نفسه غادرت، أمس، العاصمة القطرية الدوحة، أعداد كبيرة من المشجعين، بسبب قِلّة التذاكر الخاصة بالمباراة الحاسمة وعدم توافرها.

وحقق منتخب الإمارات انتصاراً غالياً على نظيره العُماني بهدفين مقابل هدف، أول من أمس، على استاد جاسم بن حمد، ليصبح الفريق على أعتاب التأهل إلى كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

ويضمن الفوز أو التعادل حصول «الأبيض» على بطاقة التأهل إلى المونديال، خصوصاً أنه يتصدر المنافسات برصيد ثلاث نقاط، مقابل امتلاك قطر وعُمان نقطة لكل منهما.

وقدّم جمهور منتخب الإمارات لوحة فنية رائعة أمام عُمان بعدما امتلأت المدرجات المخصصة للجمهور الإماراتي في استاد جاسم بن حمد، إذ إنه منذ انتهاء المواجهة أمام «الأحمر» والتساؤل الأبرز للجمهور الموجود في الدوحة هو كيفية الحصول على تذاكر المباراة الحاسمة أمام قطر.

ويبلغ عدد التذاكر المُخصصة للجمهور الإماراتي خلال مباراة «الأبيض» أمام المنتخب القطري على استاد جاسم بن حمد، نحو 1000 مقعد فقط، وذلك بعدما خصص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نسبة 8% فقط من سعة مقاعد الملعب للجمهور الإماراتي في هذه المباراة تحديداً، علماً أن سعة الملعب تبلغ نحو 15 ألف مقعد، في حين ستكون بقية المقاعد في الملعب تحت تصرف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

في المقابل، بلغ عدد تذاكر الجمهور الإماراتي في مباراة المنتخب أمام المنتخب العُماني نحو 4500 تذكرة فقط.

وقدّم اتحاد كرة القدم الإماراتي حلاً مثالياً بعدما توافدت أعداد كبيرة من جمهور «الأبيض» إلى الدوحة، فاقت عدد التذاكر المخصصة للجمهور في مواجهة عُمان، وذلك عبر توفير شاشات عملاقة خصصها الاتحاد مجاناً للجماهير الإماراتية في فندق راديسون بلو (قاعة جوانا) وفندق الشيراتون (قاعة المجلس).

ومن المقرر أن يوفر الاتحاد مجدداً شاشات عملاقة للجمهور الذي لن يتمكن من متابعة المباراة من داخل الملعب، حيث يتم إعداد تجهيزات غير مسبوقة للمواجهة المرتقبة.

من جهته، قال المشجع الإماراتي عبدالرحمن العكبري لـ«الإمارات اليوم» إنه يحلم بالحصول على فرصة مشاهدة المباراة التاريخية التي تجمع الإمارات أمام قطر من الملعب، موضحاً: «أغادر الدوحة عائداً إلى الدولة عقب مشاهدة مباراة المنتخب أمام عُمان، وقلبي معلق بأن أعود مجدداً لمتابعة مباراة الفريق أمام قطر».

وأضاف: «نعلم أن التذاكر التي تم توفيرها لجمهور الإمارات قليلة، لكن سنرى ماذا يمكن أن يحدث خلال الساعات التي تسبق اللقاء».

وأشار إلى أن الجمهور الإماراتي عاش أوقاتاً صعبة في مباراة الفريق أمام عُمان، وقال: «لقد كان سيناريو المباراة صعباً للغاية، خصوصاً أن الفريق دخل مرماه هدف مبكر، بينما لم يظهر اللاعبون بمستوى جيد في الشوط الأول، قبل أن يتمكن الفريق من إحراز هدفين، لتعم الفرحة في مدرجات الجمهور الإماراتي».

من جانبه، قال المشجع سعيد السيابي إنه لن يتمكن من مشاهدة مباراة المنتخب أمام قطر، بسبب عدم امتلاكه تذكرة دخول اللقاء، مشدداً لـ«الإمارات اليوم» أنه مستعد للحضور في أي لحظة حال توافر تذاكر للجمهور الإماراتي.

وأردف: «عشنا ليلة رائعة وسعيدة بعد الفوز الدرامي على عُمان، حيث كانت تفاصيل المباراة صعبة، ورغم مرور الدقائق وشعور بعض المشجعين باليأس، فإن هدف التعادل أعاد إلينا الآمال، قبل أن تنطلق الفرحة بعد إحراز الفريق للهدف الثاني».

وتابع: «المنتخب سيخوض مباراة صعبة أمام قطر، لكننا نثق بقدرات اللاعبين، ونتمنى أن يحصل الجمهور على تذاكر إضافية، لكن رغم ذلك سنساند الفريق بكل الطرق المتاحة، سواء من داخل الدولة أو خارجها، ونتمنى أن تنطلق الاحتفالات بعد المباراة بتأهل المنتخب إلى المونديال».

• 1000 مقعد فقط عدد التذاكر المُخصصة للجمهور الإماراتي خلال مباراة «الأبيض» أمام المنتخب القطري.

• 15 ألف مقعد سعة استاد جاسم بن حمد الذي يستضيف مباراة الإمارات وقطر في الدوحة.

• بلغ عدد تذاكر الجمهور الإماراتي في مباراة المنتخب أمام المنتخب العُماني نحو 4500 تذكرة.