اعتماد 14 وزناً في بطولة أبوظبي «غراند سلام» للجودو

اعتمد الاتحاد الدولي للجودو 14 وزناً في منافسات بطولة أبوظبي «غراند سلام»، في نسختها الـ11، التي تقام برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وأكدت اللجنة المنظمة في بيان أمس، انطلاق منافسات البطولة التي تعد إحدى المحطات المؤهلة إلى أولمبياد 2028 من 27 إلى 30 نوفمبر المقبل، في «مبادلة أرينا»، بنزالات الأوزان الخفيفة تحت «48، و52، و57 للسيدات، وتحت 60، و66 كغم للرجال».

كما تتضمن منافسات «وزن الخفيف المتوسط» تحت «63، و70 للسيدات، و73، و81 كغم للرجال»، والوزن الثقيل لتحت وفوق «78 كغم للسيدات»، وتحت وفوق «وزن 90 كغم»، وتحت وفوق «وزن 100 كغم للرجال».

وتجرى قرعة البطولة يوم 27 نوفمبر المقبل، تمهيداً لانطلاق الفعاليات في اليوم التالي، مع استمرار إجراءات التسجيل حالياً للدول الراغبة في المشاركة في النسخة الجديدة.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد رئيس اللجنة العليا المنظمة محمد بن ثعلوب الدرعي، أهمية وضع الترتيبات المطلوبة من اللجان القائمة، بما يسهم في توفير متطلبات النجاح للبطولة، لتعزيز استدامة التميز في النسخ الماضية من البطولة، والذي حظي بتقدير كبير من الاتحاد الدولي.