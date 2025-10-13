250 سباحاً يفتتحون موسم «سويم فور لايف» في العين

انطلقت في مدينة العين بطولة أبوظبي «سويم فور لايف» 2025، التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات المائية، بالتعاون مع جامعة الإمارات وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وبإشراف اتحاد الإمارات للسباحة، بمشاركة أكثر من 250 سباحاً وسباحة من الفئات العمرية بين 8 و17 عاماً.

وأقيمت المنافسات في مسبح جامعة الإمارات، أول من أمس، بمشاركة 9 فرق وأكاديميات، وسط حضور جماهيري كبير من العائلات ومحبي رياضة السباحة.

وتوج الفائزين كل من رئيس قسم وحدة الأنشطة الطلابية بالجامعة إبراهيم مختار، وأحمد المصعبي من مجلس أبوظبي الرياضي، إلى جانب عضوي مجلس إدارة النادي خويطر الظاهري وأحمد الجهوري.

من جانبه، أشاد رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد الإمارات للسباحة عبدالله الوهيبي، بنجاح الحدث والتنظيم المميز، مؤكداً أن البطولة تمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين الأندية والجامعات والمؤسسات الرياضية، وتسهم في توسيع قاعدة ممارسي السباحة في الدولة.

وقال الوهيبي: «بطولة العين تُعد خطوة مهمة في دعم استراتيجية الاتحاد لنشر رياضة السباحة في مختلف إمارات الدولة، وتهيئة جيل جديد من السباحين الموهوبين القادرين على تمثيل الإمارات في المحافل الخارجية».