مباريات اليـوم
التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم - أوروبا
إيرلندا الشمالية - ألمانيا 22:45
سلوفاكيا - لوكسمبورغ 22:45
آيسلندا - فرنسا 22:45
أوكرانيا - أذربيجان 22:45
ويلز - بلجيكا 22:45
السويد - كوسوفو 22:45
سلوفينيا - سويسرا 22:45
التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم - إفريقيا
تونس - ناميبيا 17:00
غينيا الاستوائية - ليبيريا 17:00
جنوب السودان - توغو 17:00
ليسوتو - زيمبابوي 20:00
موريشيوس - ليبيا 20:00
الكاميرون - أنغولا 20:00
