مباريات اليـوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم - أوروبا

إيرلندا الشمالية - ألمانيا 22:45

سلوفاكيا - لوكسمبورغ 22:45

آيسلندا - فرنسا 22:45

أوكرانيا - أذربيجان 22:45

ويلز - بلجيكا 22:45

السويد - كوسوفو 22:45

سلوفينيا - سويسرا 22:45

التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم - إفريقيا

تونس - ناميبيا 17:00

غينيا الاستوائية - ليبيريا 17:00

جنوب السودان - توغو 17:00

ليسوتو - زيمبابوي 20:00

موريشيوس - ليبيا 20:00

الكاميرون - أنغولا 20:00

تويتر